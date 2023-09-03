Мировой рекорд: учитель прошел от Москвы до Санкт-Петербурга

Педагог из Москвы Андрей Задураев попал в Международную книгу рекордов Interrecord, преодолев расстояние в 700,24 км всего за 17 дней. О том, как проходило его пешее путешествие, мужчина рассказал в личном блоге.

© vk.com/zaduraev

Андрей Задураев начал планировать свой поход из Москвы в Санкт-Петербург около трех лет назад, но решил осуществить задуманное только сейчас. 28 июня он вышел из Москвы (точкой отсчета путешествия стал ЦКАД), а 14 июля уже был возле КАДа в Санкт-Петербурге.