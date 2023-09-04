Скончался экс-вокалист Smash Mouth Стивен Харвелл, автор хитов из "Шрека"

Тем не менее, наследие Стива будет жить через музыку. Со Стивом Smash Mouth продали более 10 миллионов альбомов по всему миру и возглавили чарты с двумя хит-синглами №1, пятью синглами из Top 40, тремя синглами из Hot 100, четырьмя альбомами Billboard 200 и номинацией на Грэмми, не говоря уже о сотнях фильмов и, конечно же, треков в «Шреке», — менеджер группы Роберт Хейс изданию Rolling Stone.