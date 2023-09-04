Скончался экс-вокалист Smash Mouth Стивен Харвелл, автор хитов из "Шрека"

Скончался экс-вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл, автор хитов из "Шрека"
Стив Харвелл, сооснователь группы Smash Mouth, умер в возрасте 56 лет, подтвердил менеджер группы Роберт Хейс. Музыкант, наиболее известный благодаря таким хитам, как «All Star» и «I'm a Believer», умер в своем доме в Бойсе, штат Айдахо, «в окружении семьи и друзей».
Харвелл находился в хосписе из-за медицинских осложнений. Причиной смерти стала печеночная недостаточность.
Инсайдеры рассказали, что Харвелл «ушел мирно и комфортно».
Харвелл был одним из главных героев рок-музыки 90-х и добился успеха благодаря множеству альбомов и синглов.
«Стив ушел из Smash Mouth уже два года, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом.
Тем не менее, наследие Стива будет жить через музыку. Со Стивом Smash Mouth продали более 10 миллионов альбомов по всему миру и возглавили чарты с двумя хит-синглами №1, пятью синглами из Top 40, тремя синглами из Hot 100, четырьмя альбомами Billboard 200 и номинацией на Грэмми, не говоря уже о сотнях фильмов и, конечно же, треков в «Шреке», — менеджер группы Роберт Хейс изданию Rolling Stone.
Хотя Харвелл не является официальным участником Smash Mouth с 2021 года, он и басист Пол Делисл - единственные два первоначальных участника группы, которые оставались неизменными на протяжении большей части существования группы.
Харвелл начал свою музыкальную карьеру в Сан-Хосе, штат Калифорния, в качестве рэпера в группе FOS. После распада группы в 1990 году он начал работать со своим другом, барабанщиком Кевином Коулманом. Позже он объединился с гитаристом Грегом Кэмпом и басистом Полом Делайлом. Группа из четырех человек выпустила два демо, которые транслировались по местной радиостанции. Вскоре они выступили на летнем фестивале вместе с No Doubt и Beck.