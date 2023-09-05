Главным редактором «Афиши Daily» стала Яна Циноева

«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов – Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под её лидерством «Афишу Daily» ждёт яркое и динамичное развитие».