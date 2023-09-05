Главным редактором «Афиши Daily» стала Яна Циноева
С июля 2023 года она исполняла обязанности главного редактора.
Яна Циноева приступила к обязанностям в качестве нового главного редактора издания «Афиша Daily». Она работает в компании «Афиша» с 2018 года, занималась спецпроектами и готовила громкие материалы о музыкальной индустрии, выпустила ряд интервью с популярными артистами. Ранее Циноева работала корреспондентом отдела бизнеса в газете «КоммерсантЪ».
Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша»:
«Я рад, что в нашей компании происходит органичный рост профессионалов – Яна присоединилась к команде 5 лет назад и за это время переняла опыт и традиции одного из самых известных изданий страны. Уверен, что под её лидерством «Афишу Daily» ждёт яркое и динамичное развитие».
«Афиша Daily» – медиа о трендах и событиях в кино, музыке, искусстве и урбанистике. До лета 2023 года редакцию возглавлял Трифон Бебутов, который принял решение продолжить карьеру вне компании.