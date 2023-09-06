Девушка забыла поесть и столкнулась с неприятными последствиями

«А теперь представьте такую картину: болезненного вида девушка, плача, сообщает, что ничего не ела со вчера. Она одета в потрепанную одежду и кроссовки», — написала героиня истории. По ее словам, в итоге незнакомцы решили, что ей нужна помощь и дали денег, а хозяин ресторана бесплатно накормил ее и вручил 20 долларов. После этого автор поста отправилась домой, испугавшись, что кто-то из помогавших ей людей увидит ее в кино. Полученные деньги она отдала бездомной женщине, которую встретила по дороге.