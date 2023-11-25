Как тело адмирала Нельсона оказалось в бочке с бренди

Его имя давно стало нарицательным, причем не только на родине, но и во всем мире. Адмирал Нельсон пускался в такие авантюры, но неизменно выходил сухим из воды. Лишь однажды ему не повезло.

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"Рамблер" рассказывает, чем прославился адмирал Нельсон, за что его любили и почему его приключения не закончились даже после смерти.

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Из одиннадцати детей, родившихся в семье приходского священника Горацио был чуть ли не самым слабым. Но это не помешало ему в 14 лет отправиться в арктическую экспедицию. Там, во время вахты он увидел белого медведя и решил напасть на него первым, выстрелив из мушкета. Оружие дало осечку, но Нельсон не унимался, он вновь взял на прицел медведя. К счастью, зверь испугался пушечного выстрела, раздавшегося с корабля, и отступил.

Еще один шанс умереть ему представился во время войны за независимость в Америке (1765-1783), там его чуть не укусила (или укусила?) самая опасная змея, он ухитрился выпить воды из лужи, куда попали ветки самого ядовитого в мире дерева манцинеллы, а потом и вовсе подхватил дизентерию. Но в итоге форт Сан-Хуан был взят, а Нельсон сумел выжить и вернуться домой.

После победы Нельсона над флотом Наполеона в родной Англии его встречали как героя. Под его командованием были потоплены пять крупных кораблей и флагман "Ориент". Нельсон получил за эо множество наград, но самым дорогим подарком стал гроб, выдолбленный из мачты "Ориента". Нельсон оценил подарок своего друга, капитана Бенджамина Галлоуэла, и с гордостью показывал его всем в гостиной.

О любви адмирала Нельсона и леди Гамильтон, которая, к слову, начинала как куртизанку, легенды ходят до сих пора. Чувства адмирала были так сильны, что он легко мог нарушить приказ ради того, чтобы пораньше увидеть любимую. Причем однажды, по совету Эммы, он нарушил данное слово и передал восставших якобинцев в руки монархистов, из-за этого погибло сорок тысяч человек.

Нельсон погиб во время Трафальгарского сражения. Он оказался в гуще событий, в мундире со всеми наградами, что делало его довольно заметным и уязвимым. Пуля пробила позвоночник, и храбрый адмирал умер до окончания сражения. Позже пулю из его тела извлекли, а через много лет передали королеве Виктории.