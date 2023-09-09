Певец SHAMAN выпустил двойной сборник песен

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил двойной сборник "Сделано в России". Об этом сообщает "Пятый канал".

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В первую часть "О России" вошли патриотические песни, включая трек "Мы", который SHAMAN создал во время благотворительного тура по новым российским территориям - в него вошли голоса жителей ЛНР, записанные артистом на концерте в Луганске.

Во вторую часть "О любви" также вошли новые лирические композиции и старые хиты певца, включая песню "Ты моя", собравшую 50 млн просмотров в сети. Подарочный компакт-диск "Сделано в России" поступит в продажу на первом большом стадионном сольном шоу SHAMAN 9 сентября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.