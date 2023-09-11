«Мы думали, что нас зарежут». История россиянина, который уехал во Вьетнам

Прежде чем попасть во Вьетнам, Максим из Московской области проделал целое путешествие. Ему пришлось пересечь на автомобиле весь Таджикистан и побывать в Самарканде и Ташкенте. Даже авиаперелет бизнес-классом не обошелся у него без приключений. С тех пор он почти год живет и работает во вьетнамском городе Нячанг. Там дешево, красиво, комфортно, и есть только две проблемы — жара и неадекватные приезжие из России.

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В рамках цикла о россиянах за границей «Лента.ру» публикует рассказ Максима о том, как живется во Вьетнаме, чего ему не хватает в этой стране и почему русская бюрократия лучше вьетнамской.

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«Первая гостиница выглядела, как после бомбежки»

Я из Московской области, по образованию — преподаватель английского языка. Работаю по профессии в школах и еще веду частные занятия. Осенью 2022 года решил поехать во Вьетнам, куда уже отправились мои друзья. Прямых перелетов в эту страну не было, поэтому путь немного затянулся.

Единственным вариантом, который удалось найти, оказался рейс из Ташкента во вьетнамский город Нячанг. Проблема заключалась в том, что авиабилетов из Москвы в Ташкент тоже не было. Зато нашелся один в Душанбе, то есть в Таджикистан. В итоге купил билет до Душанбе, там купил билет до Ташкента и уже оттуда — во Вьетнам.

Таджикистан — очень бедная страна. Когда самолет сел в Душанбе, я вышел, и ко мне сразу подцепился какой-то еще пассажир. Потому что, видимо, у меня очень самоуверенное лицо человека, который всегда путешествует один. Чудом нашли мужика, который был готов нас по сносной цене отвезти в гостиницу.

Первая гостиница, в которую мы приехали, выглядела, как после бомбежки. Там не было ничего, а интернета — в особенности.

Тогда мы попросили отвезти нас в хостел. Мужик удивился и спросил, что это вообще такое. Мы пояснили, что это гостевой дом. Он вроде бы понял, но привез нас просто в кишлак какой-то. Было темно, ничего не видно. Кричим ему: «Разворачивайся». Он в ответ отнекивается и говорит, что гостевой дом близко.

Мы уже думали, что он нас сейчас зарежет, но он, слава богу, отвез нас в другую гостиницу. Она тоже смотрелась так, будто ее бомбили, причем еще во Вторую мировую. Интернет за деньги — примерно 700 рублей за ночь. Я собирался только переночевать, поэтому остался там, но при условии, что тот мужик на следующий день меня заберет.

Он согласился и с утра действительно отвез меня в аэропорт. Там оказалось, что рейс из Душанбе в Ташкент отменили.

«Он потерял сознание, и его откачивали нашатырем»

Я точно знал, что до Ташкента можно добраться на автомобиле, но был не в курсе, сколько это стоит. Мне удалось найти машину из Душанбе в Ташкент примерно за пять тысяч рублей за место. Правда, она ехала не напрямую, а в объезд через Самарканд.

Часов 13 мы ехали сначала по Таджикистану, где абсолютно ничего нет, просто горы и маленькие деревни без воды даже. Дальше пересекли границу с Узбекистаном, заехали в Самарканд (невероятно красивый город), а оттуда по прямой добрались до Ташкента.

В Ташкенте я жил в отеле, там ничего особенно интересного не случилось. Оттуда я, соответственно, летел прямым чартерным рейсом в Нячанг.

Летел я бизнес-классом, потому что был единственный билет на эти даты, но и там не обошлось без приключений

Меня посадили в первом ряду, слева сидел мужчина и справа — двое детей. Ночью моему соседу стало плохо, и его громко тошнило в туалете. Потом он потерял сознание посреди прохода, и его откачивали нашатырем. Уже ближе к посадке детям тоже стало плохо, их тоже начало тошнить. В общем, из четырех человек в бизнес-классе только со мной было все в порядке.

«Была одна трудность: во Вьетнаме упали мои доходы»

Мои друзья во Вьетнаме к тому времени уже нашли себе квартиру и дали мне номер риелтора, который им помогал. Я написал ему, и он за 500 тысяч донгов (около 2000 рублей) нашел мне красивую студию в достаточно дорогом жилом комплексе с видом на море, бассейном, парковкой и садом. Я прожил в ней три месяца, и это обходилось мне в 7 миллионов донгов (около 28 тысяч рублей).

С тех пор очень поднялись цены, плюс курс рубля упал. Пришлось переехать в другой комплекс, по более адекватной цене

Поскольку рядом были друзья, я достаточно быстро вжился в местный ритм. С адаптацией была только одна трудность: во Вьетнаме сильно упали мои доходы. В Москве у меня выходило в районе 5000 долларов в месяц (490 тысяч рублей). Но поскольку со всеми учениками я занимался очно и в школе, соответственно, тоже, после переезда от этого заработка почти ничего не осталось.

На какое-то время я поймал небольшую депрессию, но потом потихоньку и здесь пошли дела. Я дал объявления в местных чатах в социальных сетях, нашлись первые ученики. Потом меня попросили помочь в местной русской школе, и я начал работать и там. Поэтому вышел, к счастью, на нормальный заработок достаточно быстро.

«Неадекватность в смысле полного сумасшествия»

Из-за того что сейчас доллар стоит неадекватных денег, получать зарплату в рублях стало абсолютно невыгодно. С момента моего приезда инфляция рубля к доллару составила 50 процентов. По сути, на ней теряется почти половина рублевого дохода. Все цены, если переводить их в рубли, стали как раз на 50 процентов выше.

Это не особенно ударило по карману, но лишь потому, что большую часть заработка я стараюсь получать в местной валюте. Наоборот, из-за падающего курса оказывается, что в рублях мой заработок растет. Интересная такая ловушка.

Здесь бывает очень жарко, иногда в течение дня вообще невозможно выходить на улицу. К такому климату тяжело привыкнуть, учитывая то, что здесь жарко весь год.

Еще одна проблема — неадекватность наших русских туристов. Неадекватность в смысле полного сумасшествия

Русские устраивали драки в миграционке, начинали пьяные дебоши и в принципе вели себя не по-человечески. Из-за этого туристам из России закрыли возможность продления визы и, соответственно, сейчас приходится устраивать виза-раны.

Для виза-рана надо ехать в другую страну и тут же возвращаться. Просто чтобы снова пересечь границу и получить право находиться во Вьетнаме еще один месяц.

Количество виза-ранов не ограничено, можно мотаться сколько угодно, но это неудобно и довольно дорого. Этот минус частично перекрывается тем фактом, что 15 августа 2023 года ввели трехмесячные туристические визы. Теперь виза-раны можно делать раз в три месяца, а это уже не так неприятно.

«Для комфорта достаточно совсем небольшой суммы»

В Нячанге очень недорого. Можно снимать прямо хорошее жилье, большой выбор фруктов и овощей, хотя каких-то европейских продуктов типа сыра и колбас очень не хватает. Если покупать еду не в туристических местах, то все дешево.

Конечно, море рядом — это огромный плюс. Само географическое положение очень удобное, можно много куда съездить

Тут есть горы, там более прохладно, есть пляжи, много водопадов, маяков, виноградников. В общем, огромное количество природных красот.

В принципе, во Вьетнаме комфортно жить. Например, я купил себе мотоцикл, и он полностью перекрывает мои транспортные запросы. Это тоже стоит не очень дорого, можно также арендовать транспорт по адекватной цене.

Одежда, продукты, вся бытовуха, да все вещи первой необходимости, какие-то развлечения (луна-парки, аквапарки и так далее), салоны красоты, спа, уходовые процедуры — все стоит недорого. Достаточно совсем небольшой суммы, чтобы жить в абсолютном комфорте.

Этот факт очень привлекает еще из-за того, что большую часть заработка получается откладывать в качестве «подушки безопасности».

«Во Вьетнаме не принято жать руку»

В Нячанге есть преступность, но больше туристическая. То есть если ты будешь размахивать телефоном, то его может выхватить из рук человек, проезжающий на байке.

Если принесешь что-то ценное на пляж, у тебя, скорее всего, это украдут. Плюс вьетнамцы часто употребляют наркотики

Такая проблема правда есть, несмотря на то, что у них в стране наркотики под строжайшим запретом. За них грозит чуть ли не смертная казнь или как минимум пожизненное заключение.

Но в основном люди здесь очень приветливые, улыбаются, здороваются. Во Вьетнаме не принято жать руку — вместо этого они кланяются при встрече. Возможно, в больших городах это не так из-за большого скопления людей, но именно в Нячанге все очень дружелюбны. Всегда помогут, выручат, находиться с ними приятно.

Когда переезжаешь из России, начинаешь ценить какие-то вещи. Например, «Госуслуги», «Мои документы», те же онлайн-банки и так далее. Вот бюрократия в России правда хорошо налажена, особенно по сравнению с вьетнамской. Многие вещи можно сделать удаленно с минимальной тратой сил и времени.

Во Вьетнаме такого нет. Тут очень сложная бюрократия, она пропитана всякими склоками, конфликтами, взяточничеством

Конечно, в России такое тоже встречается, но не в таких бедственных масштабах. И работает, в любом случае, намного лучше.

Плюс Вьетнам — страна развивающаяся, поэтому тут не так развита инфраструктура. Беда с общественным транспортом, нет каких-то урбанистических удобств. Мало мусорок, камер хранения и остальных привычных для России вещей. Но это не так критично, и в целом без этого спокойно можно прожить.

Я бы остался здесь жить, мне нравится этот город, но надо сначала решить вопрос с визами. Легче всего это сделать, устроившись на постоянную работу по контракту и получив визу на год. По ней можно сделать нормальную банковскую карту, международные права. Но как минимум год придется работать именно по контракту. Впрочем, обещают очень неплохие зарплаты даже по европейским меркам.