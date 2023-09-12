Чем «русские немцы» так удивили коренных жителей Германии

Согласно информации, предоставленной МВД Германии, за последние 25 лет более 2 миллионов переселенцев-немцев из СССР переехали в ФРГ. Официальные данные указывают на то, что количество этнических немцев в странах бывшего СССР сократилось вчетверо с начала 90-х годов, до 500 тысяч человек.

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Привезли свои привычки

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По словам пастора Виктора Лихтенберга, который сам переехал в Германию из советского Казахстана, немецкие переселенцы удивляли местных жителей своим отказом от отказаться от привычного образа жизни, присущего СССР. Например, они часто отмечали праздники и торжества так же, как в Советском Союзе - с изобилием алкоголя и громкими песнями.

Такая манера веселиться, которая часто продолжалась до глубокой ночи, шокировала и возмущала соседей. Местные жители, придерживаясь своего порядка, затихали в установленное законом время и больше не шумели. По словам Лихтенберга, у возмущенных соседей было только два варианта разрешения конфликта: либо они присоединялись к "русским немцам" и начинали веселиться вместе с ними, либо получали физическое воздействие и уходили в свои квартиры, чтобы избежать дальнейших проблем.

Процесс социализации переселенцев проходил сложно. Несмотря на существование специальной государственной программы для адаптации приезжих немцев в ФРГ, многие из них так и не смогли как следует выучить язык, найти хорошую работу по специальности.

Такие же, как остальные

Главным разочарованием для коренных немцев, по мнению германского журналиста Кнута Крона, стало то, что переселенцы из СССР хотя и являлись этническими немцами, по менталитету не отличались от остальных эмигрантов из Советского Союза. Ожидалось, что они быстро ассимилируются, станут «своими», но этого не случилось.

Переселенцам-немцам был чужд западный уклад жизни, они не стремились учить язык новой родины. Более того, по аналогии с нью-йоркским Брайтоном в городах Германии стали появляться свои районы, населенные преимущественно переехавшими из СССР немцами, где были свои кафе, рестораны и другие заведения с советскими названиями, переселенцы нарочито демонстрировали свою идентичность в пику немецкому порядку. Коренных немцев удивляло, почему переселенцы, прибывшие на свою историческую родину, упорно не желают ассимилироваться.

По мнению Александра Кюна, приехавшего в ФРГ из Казахстана, в этом нет смысла: в Германии есть русскоязычные газеты, Интернет, своя сфера обслуживания, учреждения медицины, торговли, туристической индустрии – учить немецкий по этой причине многие переселенцы просто не хотят. Кроме того, деловая элита из «русских немцев» не заинтересована в подобной социализации – это вызвано прежде всего коммерческими интересами.

Криминализация приезжих

Фрустрация переселенцев-немцев, связанная с отсутствием работы, незнанием языка, по мнению Кнута Крона, способствовала криминализации значительной части переселенцев. Среди них появилось много карманников, действовавших, к примеру, в местах массового расселения русскоязычной диаспоры в Штутгарте, переселенцы продавали наркотики. Пастор Лихтенберг рассказывал, как «русские немцы» боролись с местными неонацистами и сатанистами – собирались в банды и колотили каждого, кто был одет в черное.