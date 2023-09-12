Александр Невский: краткая биография, победы, роль в истории

Один из самых уважаемых и популярных русских князей – Александр Невский – не проиграл ни одного сражения, сумел защитить православие, договорился с Золотой Ордой и был причислен к лику святых.

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«Рамблер» рассказывает, как жил Александр Невский, чего добился и почему его помнят и любят до сих пор.

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Годы правления Александра Невского

Свидетельств той эпохи сохранилось не так много, по одним данным великий князь родился в 1220 году, по другим 1221 году в Переславле-Залесском, а умер 14 ноября 1263 в Городце, правда и тут версии расходятся – то ли Волжском, то ли Мещерском.

Отец Александра – Ярослав, один из сыновей Всеволода Большое Гнездо – последовательно княжил в Новгороде, Киеве, Владимире. Сын с семилетнего возраста жил в Новгороде, а в 1236 году стал княжить, сначала вместе с братом Федором, но через три года брат скончался и Александр остался один. Править Новгородом мог не всякий князь, а только тот, кого призывали горожане на княжение. Александра Ярославича призывали трижды за все время:

1236—1240 годах,

1241—1252 годах,

1257—1259 годах.

Главные подвиги Александра Невского

15 июля 1240 – Невская битва

Смелость и умение предвидеть помогли князю Александру выбрать время и место сражения. Княжеская дружина разгромила шведов в устье реки Ижоры. По свидетельствам, князь собственноручно приложил острое копье к лицу шведского предводителя. Для шведов нападение было неожиданным, а поражение сокрушительным, после этого они надолго оставили попытки нападать на новгородские земли.

5 апреля 1242 года – Ледовое побоище

К Новгороду приближались рыцари Ливонского ордена, они захватили Псков, Изборск, Копорье. Новгородцы вновь призвали Александра Невского, который со своей дружиной сумел разбить рыцарей на льду Чудского озера. Уникальность сражения в том, что рыцари были защищены много лучше русских дружинников, но это им все равно не помогло одержать победу.

1245 год – изгнание литовцев

Литовское войско напало на Торжок и Бежецк, Александр сначала освободил Торопец, где были убиты девять литовских князей, а затем уничтожил практически все войско у Жижицкого озера. Через некоторое время после этой победы отец Александра Невского – Ярослав – был отравлен в Каракоруме, а еще через год самого Невского вызвали в Золотую Орду, где выдали ярлык на великого княжение.

Еще одно достижение Александра Невского установление границ и добрых отношений с Норвегией – в 1251 году появился договор с королем, а в 1254 году «Разграничительная грамота».

Известно также, что к Александру Невскому обращался папа римский, который предлагал русскому князю принять католичество, на что получил отказ.

После смерти

В 1962 году Александр Невский вновь направился в Орду, поездка оказалась успешной, он сумел отговорить хана от того, чтобы призвать русских воинов в войско Орды против Ирана. Но еще в Орде Александр Невский заболел. В 1261 году он вернулся, принял схиму под именем Алексей и вскоре скончался.

Первоначально его похоронили во Владимире в Рождественском монастыре, но в 1724 году Петр Первый распорядился перенести его мощи в Александро-Невский монастырь, который позже стал лаврой. В 1547 году Александра Невского причислили к лику святых. У Александра Невского осталось пятеро детей, один из которых – Даниил – возглавил Московское княжество.

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Благодарность потомков