«Наследник норвежский»: самые странные титулы Николая II

В полном перечне титулов последнего российского императора Николая II были и такие, как «наследник Норвежский», а также «герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский».

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Наследник Норвежский

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Этот титул впервые принял ещё Павел me в 1796 году. Претензия на норвежскую корону была связана с принадлежностью русских царей к династии Гольштейн-Готторпов.

С конца XIV века Норвегия не была независимым государством. До 1814 года она находилась в династической унии с Данией, а затем со Швецией.

Мать Павла I Екатерина II, не пускавшая его к власти, распоряжалась его будущими владетельными правами как хотела. В 1773 году она отказалась за него от титула герцога Гольштейн-Готторпского в пользу датского короля. Взамен Павел I был провозглашён герцогом Ольденбургским. Однако в 1777 году Павел был вынужден, по требованию матери, отказаться и от этого титула. Павел считал, что его отказ от герцогства Ольденбургского, которым в то время также владела датская корона, был произведён в обмен на провозглашение его наследником Норвегии, и став царствовать в России с 1796 года, внёс соответствующее изменение в свой титул.

На Венском конгрессе 1814-1815 гг., когда Данию наказали за сотрудничество с Наполеоном отнятием у неё унии с Норвегией, император Александр me выставил претензию на то, чтобы Норвегия была объединена с Россией. Однако не смог настоять на своём требовании. Но, как видим, ещё его отец считал, что обладает правами на титул норвежского короля.

Норвегией на Венском конгрессе наградили Швецию за участие в союзе держав против Наполеона. Интересно, что шведским наследным принцем в это время был бывший наполеоновский маршал Бернадот, изменивший своему хозяину. Он основал новую династию шведских королей. Предыдущая, свергнутая в 1809 году, представляла собой ветвь Гольштейн-Готторпов – младшую по отношению к ветви российских императоров. В 1877 году она пресеклась. Таким образом, титул «наследника Норвежского» снова актуализировался во времена Александра II. Хотя это не означало немедленного выставления претензий на Норвегию, тем не менее, российские императоры считали важным поддерживать в своей титулатуре права на Норвегию. И во времена Николая II дело снова дошло до попыток их практической реализации.

В 1905 году мирная борьба норвежцев за независимость увенчалась успехом. На референдуме норвежцы высказались за расторжение унии со Швецией. Возник вопрос о форме правления. Большинство норвежских политиков считало, что Норвегии следует быть конституционной монархией, как и соседним государствам. Но кто будет монархом? Вот тут-то Николай II и напомнил норвежцам о существовании у него соответствующего титула.

Однако норвежцы не стали рассматривать это предложение. В ту пору Россия ассоциировалась с «варварским самодержавием». Её престиж, на фоне происходящей в ней революции, после проигранной русско-японской войны, стоял невысоко. Норвежцы избрали королём младшего сына наследника датского престола. Правда, по матери Николая II он всё-таки приходился родственником – двоюродным братом – русскому царю. «Наследник Норвежский» остался в титуле русского императора как память о династических притязаниях, которые никогда не были реально близки к осуществлению.

Герцог германских земель

Как мы уже отметили, российские императоры когда-то были одновременно герцогами Гольштейн-Готторпскими. При Петре III, отце Павла I, в состав Голштинского герцогства входили отдельными владениями герцогства Сторнмарн (Штормарн) и Дитмарсен (Дитмаршен). При этом последним с 1544 году фактически владела Дания, но голштинские герцоги подчёркивали своим титулом, что это был незаконный захват. Мы видели, какие изменения произошли в титуле Павла I из-за политики его матери, которая заодно отдала Дании из состава Гольштейн-Готторпского герцогства также Стормарн. Павел не признал этих подарков и восстановил в своей титулатуре звание герцога Стормарна, Дитмарсена и Ольденбурга.

Титул герцога Шлезвига-Гольштейна появился в титуле российских императоров сравнительно поздно. Это было основано как на родовых преданиях Гольштейн-Готторпской династии, так и на новых политических реалиях. В 1864 году король Пруссии объявил войну Дании и аннексировал Шлезвиг и Гольштейн. Осенью того же года наследник российского престола великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, женился на датской принцессе Дагмаре (ставшей в России Марией Фёдоровной). Чтобы подчеркнуть своё непризнание прусской аннексии владений своего тестя, он включил в свой титул не только герцогство Гольштейн, но и герцогство Шлезвиг. Впрочем, пятьдесят лет это никак не сказывалось на дружественных отношениях между российским и германским императорскими домами.