Что стало с мужчиной, который 8 лет ходит босиком

У каждого из нас есть свои странности, но некоторые особенности поведения удивляют всех. Так, например, СМИ написали о мужчине, который уже 8 лет ходит где угодно без обуви.

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"Рамблер" расскажет о том, как он пришел к этому решению и что за эти годы случилось с его вечно босыми ногами.

39-летний Бен Доннелли уже 8 лет избегает любую обувь. Мужчина ходит босиком в любую погоду, в любых местах. Это началось, когда он еще учился в университете, а полностью Бен отказался от обуви в 31 год.

"Жизнь слишком коротка, чтобы носить обувь. Поскольку я хожу босиком, мои суставы чувствуют себя лучше, и мне становится менее жарко. Мои ноги и пахли хуже, когда я был в обуви", — рассказывает Бен.

Помимо того, что его мышцы в ногах за годы стали сильнее, Бен отметил, что сильно потолстела его кожа. По его словам, два-три раза в год в ноги врезается какое-нибудь стеклышко, но это случается нечасто, именно из-за более толстой кожи.

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Бен, музыкант, и он уже успел попутешествовать босиком по Великобритании и за рубежом, в том числе в Индии, Болгарии и Норвегии. Без обуви он абсолютно всегда — и на футбольных матчах, и в дороге, и в пабах.