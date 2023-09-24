Виктория Брежнева: что стало с женой генсека после его смерти

Разница в возрасте между супругами Брежневыми составляла всего несколько месяцев, однако Виктория Петровна пережила Леонида Ильича на 13 лет. Последние годы своей жизни Брежнева провела в абсолютном одиночестве в своей столичной квартире.

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Согласно Виктору Пятницкому, автору книги «Любовные истории правителей Российской империи и СССР», Виктория Денисова познакомилась с Леонидом Брежневым на танцах в Курской области. Вначале будущего генсека заинтересовала подруга Денисовой, но она отказалась от приглашения кавалера, так как Брежнев тогда совсем не умел танцевать. Зато Виктория Петровна научила его двигаться под музыку. Этот случай является показательным. В свое время Денисова получила диплом акушерки, но после рождения первенца она навсегда оставила работу и полностью посвятила себя мужу и детям. Сам Леонид Ильич неоднократно пытался расстаться с Викторией Петровной. После войны он вернулся домой с новой пассией, чтобы проститься с женой. Однако Брежнева не позволила ему уйти, устроив скандал и угрожая испортить его карьеру. По словам племянницы генсека, Любови, Леонид однажды признался ее отцу, что не любит Викторию и остается в семье только ради детей. Об этом свидетельствуют книги «Любви все звания покорны» Олега Смыслова. Однако Брежнев немного преувеличивал. Виктория Петровна была, можно сказать, удобной женщиной: она никогда не вмешивалась в политику и отлично готовила.

Смерть генсека

Как бы то ни было, Брежневы прожили вместе более полувека. Первым, в 1982 году, ушел из жизни Леонид Ильич. У него имелись давние проблемы со здоровьем, поэтому его смерть не стала для Виктории Петровны неожиданностью. Впрочем, если верить автору книги «Тайная стратегия развала СССР», Петеру Швейцеру, когда охранник сообщил Брежневой о кончине Леонида Ильича, она зарыдала. Но потом быстро взяла себя в руки и направилась к спальне, где находился покойный, однако охрана ее не пропустила. Поэтому своего супруга Виктория Петровна увидела лишь через двое суток на торжественном прощании в Колонном зале Дома союзов.

Примечательно, что, в отличие от Виктории Брежневой, мертвого руководителя государства, лежащего на кровати, мог лицезреть будущий генеральный секретарь Юрий Андропов. Об этом в своей книге «Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Черненко...» упоминает Евгений Чазов, личный врач многих высокопоставленных чиновников той эпохи. По словам Чазова, Андропов испуганно взглянул на труп, а после быстро попрощался с Викторией Петровной и, походя пообещав ей помощь и поддержку, быстро удалился.

Одинокая старость

Выполнил ли свое обещание Андропов, доподлинно неизвестно. Однако, если судить по сведениям, приведенным биографами, последние годы оказались для Виктории Брежневой, мягко говоря, не самыми счастливыми. Как утверждает Евгений Додолев, автор издания «Дело Галины Брежневой. Бриллианты для принцессы», после кончины Леонида Ильича у его вдовы отобрали большую часть имущества, в том числе и дачу. Именно поэтому Брежнева осталась коротать свои дни в московской квартире. Причем чаще всего Виктория Петровна находилась в четырех стенах в абсолютном одиночестве.