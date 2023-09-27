117-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Бразилии отметила 117-й день рождения и рассказала про свой секрет долголетия. Об этом пишет издание Daily Mirror.

© Unsplash.com

Долгожительница по имени Сисера Мария душ Сантуш родилась 23 сентября 1906 года в сельской местности недалеко от города Парайба. Большую часть жизни она продавала кур на рынке.

Семья Сисеры отправила заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы ее признали самой старой в мире живущей женщиной. На данный момент рекорд принадлежит 116-летней Марии Браньяс Мореры из Испании.

Кадр из видео