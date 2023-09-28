Живущий в США россиянин рассказал о гордости американок за свое ожирение

Российская тревел-блогерша пообщалась с живущим в США другом, который рассказал ей о местных девушках, не стесняющихся своего лишнего веса. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам россиянина, в Соединенных Штатах продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!» — поразился собеседник блогерши.

Он добавил, что с его точки зрения, полные люди в других странах, в том числе в России, выглядят более опрятно: девушки не надевают вещи, подчеркивающие недостатки, а наоборот, носят то, что визуально их стройнит.

«Американки и американцы одеваются вызывающие и вульгарно, демонстрируя свои размеры, как будто гордятся этим», — удивился россиянин.