Шоппинг и никаких полуфабрикатов: 102-летняя американка рассказала, как победить старость
Перл Тейлор стала звездой социальных сетей благодаря своим мудрым советам. 102-летняя пенсионерка делится секретами борьбы со старением. По её словам, главное, что нужно сделать для сохранения здоровья и молодости, — научиться любить себя.
Долгожительница рассказывает, что она старается максимально бережно относиться к своему телу, поэтому продолжает двигаться и не ест вредные продукты. Перл до сих пор сама ходит по магазинам, готовит для себя, поднимается по лестнице, покупает продукты и стирает. Кроме того, у женщины есть железное правило: она никогда не ест полуфабрикаты.
"Прошли годы с тех пор, как я ела что-либо из упаковки".
Кроме того, женщина активно следит за политическими новостями. По её мнению, это помогает ей сохранять остроту ума.