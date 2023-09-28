102-летняя американка рассказала, как победить старость

Перл Тейлор стала звездой социальных сетей благодаря своим мудрым советам. 102-летняя пенсионерка делится секретами борьбы со старением. По её словам , главное, что нужно сделать для сохранения здоровья и молодости, — научиться любить себя.

Долгожительница рассказывает, что она старается максимально бережно относиться к своему телу, поэтому продолжает двигаться и не ест вредные продукты. Перл до сих пор сама ходит по магазинам, готовит для себя, поднимается по лестнице, покупает продукты и стирает. Кроме того, у женщины есть железное правило: она никогда не ест полуфабрикаты.