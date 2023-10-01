«Заслуженная любовница Сталина»: судьба «стахановки» Паши Ангелины

Личная жизнь Иосифа Сталина, который потерял двух жен, всегда оставалась загадкой для советских граждан. Неудивительно, что народ хотел видеть рядом с вождем кого-то из известных героинь-тружениц. Особенно подходила для этой роли Прасковья (Паша) Ангелина, девушка-трактористка из Донбасса.

Девушка на тракторе

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В середине 1930-х годов стахановское движение вызвало разделение среди советских рабочих. Для миллионов трудящихся были ужесточены производственные планы, но только немногие из "стахановцев" получили повышенные зарплаты и лучшее снабжение. Однако даже среди них было несколько людей, которые были признаны социалистическими героями. Одной из них была и Паша Ангелина - самая известная "стахановка" в сельском хозяйстве. Родом из Греции, Прасковья Ангелина начала работать трактористкой в селе Старобешево Донецкой области в 16 лет.

"Когда я впервые вышла на "Фордзоне", весь наш район вышел на дорогу. Девушка на тракторе - это было нечто невиданное, совершенно необычное для старшего поколения", - вспоминала она.

В 1933 году Паша Ангелина организовала и возглавила женскую тракторную бригаду, опровергая стереотипы о женщинах в деревенской среде. Своим трудом она доказала, что женщины способны не только выполнить, но и превзойти производственные планы.

В 1938 году трактористка выдвинула лозунг «Сто тысяч подруг — на трактор!».

«Роман» со Сталиным

Паша Ангелина была частой гостьей на партийных и комсомольских мероприятиях, где встречалась с Иосифом Сталиным. В декабре 1935 года она получила Сталинскую премию. Тогда же Ангелина публично обменялась репликами с «отцом народов» на Всесоюзном слете передовиков сельского хозяйства. На X съезде ВЛКСМ в 1936 год Пашу Ангелину сфотографировали по правую руку от Сталина. Донбасская трактористка получила номер приемной вождя и могла напрямую обратиться к нему по любому вопросу наряду с другими героями эпохи — Стахановым, Папаниным и Чкаловым.

Народная молва даже сделала Пашу Ангелину «любовницей» «отца народов», который потерял жену четырьмя годами ранее. Что с того, что Ангелина в рабочем комбинезоне отличалась весьма тяжеловесной красотой — такой типаж отражал дух времени. Например, картина Александра Самохвалова «Девушка в футболке», изображавшая подобную героиню, в 1937 году получила золотую медаль на Международной выставке в Париже. Хотя Паша Ангелина была совершенно не похожа на Екатерину Сванидзе и Надежду Аллилуеву, она действительно вполне могла понравиться всемогущему диктатору.

«О встречах со Сталиным [мама] не рассказывала, но я знала, что он относился к ней с симпатией. Она была южная женщина, говорила с акцентом, на лице оспины — наверное, он чувствовал в ней что-то родное», — рассказывала дочь трактористки Светлана Ангелина.

Все бы ничего, но Прасковья была замужем за Сергеем Чернышевым — вторым секретарем райкома партии. Тот и так чувствовал себя «в тени» прославленной супруги. Узнав же, что Ангелиной приписывают роман со Сталиным, глава семьи вышел из себя. Его ревность подогревали завистники «стахановки», писавшие анонимки оскорбительного содержания. Не могло понравиться Чернышеву и то, что дочь, родившуюся в 1942 году, Паша Ангелина назвала Сталиной. Во время войны Чернышев сам изменил жене, заведя «фронтовую подругу», которая зачала от него ребенка. В итоге после ряда скандалов семья трактористки распалась.

Последние годы Разведясь с Чернышевым, Паша Ангелина больше не выходила замуж, поставив своей целью «поднять на ноги» троих детей. Несмотря на большие карьерные перспективы на республиканском и союзном уровне, она так и не бросила свой колхоз, отдав ему 30 лет жизни. Руководитель бригады упорно работала, добиваясь рекордных урожаев даже в засушливые годы.