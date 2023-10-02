Фредерик Грэхем Янг: самый известный отравитель
Фредерик Грэхем Янг проявлял интерес к ядам еще в раннем детстве. В Британии он известен как самый известный отравитель. Подробнее о его биографии в материале "Рамблера".
Его жизнь была далека от стабильности, начиная с потери матери, когда ему было всего три месяца. В разные периоды его детства мальчик переезжал и менял опекунов, однако отдельно стоит упомянуть его связь с тетей, которую он очень любил.
Грэхем всегда хорошо учился, и отец подарил ему набор химического оборудования, что стало началом его экспериментов с ядами. Первыми жертвами стали мышь и лягушка, и однажды ему попалась книга о ядовитых веществах, и он решил попробовать отравить животное сурьмой.
Позднее он даже пригласил своего школьного товарища, чтобы продемонстрировать свои эксперименты, но это оттолкнуло приятеля, и они перестали общаться. Грэхем продолжил использовать яды, чтобы мстить своему бывшему другу, наблюдая за ним и фиксируя все изменения в состоянии.
Первое убийство в его жизни произошло, когда он решил расправиться со своей мачехой. Молли Янг пережила несколько приступов рвоты, и подозрения в отравлении стали расти. Однако доказательства не были найдены, и Фредерика выпустили без предъявления обвинений. Он продолжил травить своего отца и даже любимую тетушку.
После задержания Грэхем хвастал своими злодеяниями, и он был предан суду. Его безразличие к своим действиям поражало. Суд определил его в психиатрическую лечебницу, но там Грэхем оказался как рыба в воде, наслаждаясь доступом к лекарствам и лабораторным приспособлениям.
Фредерик продолжил свои опыты с ядами, даже распространяя их внутри больницы. Ему удалось убедить врачей в своей безопасности и получить пропуск для свободного передвижения по клинике. Там он собирал ядовитые растения и продолжал тайно хранить химические вещества.
Ситуация в клинике начала меняться, когда персонал и пациенты начали жаловаться на странные симптомы. Инспекция выявила наличие таллия как причины заболеваний. Грэхема арестовали, и он был обвинён в двух убийствах и нескольких покушениях на убийство. Он хвастал своими преступлениями, но на суде отказался признать вину. Его осудили и приговорили к пожизненному заключению. Во время своего заключения Грэхем продолжал участвовать в различных инцидентах с использованием ядов, даже создавая ядовитые смеси. Его смерть наступила, когда он был за решеткой. Предположительно, от сердечного приступа. Но были подозрения, что он умер неестественной смертью, однако доказать этого не удалось.