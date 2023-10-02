Фредерик Грэхем Янг: самый известный отравитель

Фредерик Грэхем Янг проявлял интерес к ядам еще в раннем детстве. В Британии он известен как самый известный отравитель. Подробнее о его биографии в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма «Настольная книга молодого отравителя»

Его жизнь была далека от стабильности, начиная с потери матери, когда ему было всего три месяца. В разные периоды его детства мальчик переезжал и менял опекунов, однако отдельно стоит упомянуть его связь с тетей, которую он очень любил.

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Грэхем всегда хорошо учился, и отец подарил ему набор химического оборудования, что стало началом его экспериментов с ядами. Первыми жертвами стали мышь и лягушка, и однажды ему попалась книга о ядовитых веществах, и он решил попробовать отравить животное сурьмой.

Позднее он даже пригласил своего школьного товарища, чтобы продемонстрировать свои эксперименты, но это оттолкнуло приятеля, и они перестали общаться. Грэхем продолжил использовать яды, чтобы мстить своему бывшему другу, наблюдая за ним и фиксируя все изменения в состоянии.

Первое убийство в его жизни произошло, когда он решил расправиться со своей мачехой. Молли Янг пережила несколько приступов рвоты, и подозрения в отравлении стали расти. Однако доказательства не были найдены, и Фредерика выпустили без предъявления обвинений. Он продолжил травить своего отца и даже любимую тетушку.

После задержания Грэхем хвастал своими злодеяниями, и он был предан суду. Его безразличие к своим действиям поражало. Суд определил его в психиатрическую лечебницу, но там Грэхем оказался как рыба в воде, наслаждаясь доступом к лекарствам и лабораторным приспособлениям.

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Фредерик продолжил свои опыты с ядами, даже распространяя их внутри больницы. Ему удалось убедить врачей в своей безопасности и получить пропуск для свободного передвижения по клинике. Там он собирал ядовитые растения и продолжал тайно хранить химические вещества.