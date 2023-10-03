Британский стрит-арт художник, известный как Бэнкси, который стремится сохранить свою анонимность, может стать известной личностью в рамках судебного разбирательства. Его имя всплыло в связи с иском о клевете. Вторым ответчиком в этом деле указано художественное юрлицо Pest Control Ltd., которое было основано самим Бэнкси, сообщает Daily Mail.

Иск был подан Эндрю Галлагером, который ранее уже имел судебные разбирательства с Бэнкси по вопросам авторских прав на товарный знак. На данный момент детали дела остаются конфиденциальными, и они будут раскрыты только после подтверждения участия Бэнкси или Pest Control в судебном процессе.

Бэнкси, художник-загадка, известен своими ироничными работами, которые критикуют политику, войны, капитализм и морализаторство. Его произведения часто становятся объектом интереса журналистов, фотографов, коллекционеров и художественных критиков, а на аукционах они приобретаются за высокие суммы, достигающие шестизначных цифр.