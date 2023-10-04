Кто придумал хоспис, дома культуры и детдома семейного типа

Пришел в Москву пешком, добился всенародной любви и признания государя, а затем стал одним из богатейших людей империи. Кто это? Любой скажет: конечно, Михайло Ломоносов!

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Ладно, усложним задачу: а если герой был еще и с братьями?

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Подсказка: благодаря им в России созданы дома культуры, первый хоспис, многодетных стали обеспечивать бесплатными квартирами... Но хватит загадок.

Речь о братьях Бахрушиных: Петре, Александре и Василии.

Не укради

Купцы Александр и Василий стали почетными гражданами Москвы в 1900 году. Вероятно, этим титулом удостоили бы и их брата Петра, но он не дожил. Холера забрала за шесть лет до того.

Их отец, Алексей Бахрушин, принявший христианство татарин, занимался скупкой и перепродажей скота. В 1881 году перебрался в Москву: все пожитки уместились в одну телегу, семья шла из Зарайска (150 верст) пешком. В столице занялись сукном, кожей, производством перчаток и солдатских ранцев. Дела шли в гору, но когда глава семьи умер от холеры (эпидемии тогда просто выкашивали города), выяснилось, что долги превышают активы. Бахрушины - полные банкроты!

Александр Бахрушин, средний сын. Самый образованный, выделку кож изучал в Англии, Франции и Германии. Фото: mos.ru

Собрали семейный совет, решили работать вчетвером: вдова и трое сыновей. Применили новейшие технологии выделки и окраски кожи, выплатили долги отца, торговали с Персией и Китаем, выставляли свою продукцию, в частности, перчатки из сафьяна и лайки на мировых выставках.

Российская Газета

Войдя в топ-5 самых богатых людей России, стали направлять 1/10 годовой прибыли на добрые дела. Так еще отец завещал.

Во всех благотворительных проектах Бахрушины создавали и возглавляли совет попечителей. Мало дать денег, надо следить, чтобы их не разворовали. Да, это хлопотно, отнимает много сил и времени. Но того стоит: историки подсчитали, что постройка и содержание дома милосердия "от Бахрушиных" обходились вдвое дешевле, чем в среднем по Москве.

А еще братья до половины пожертвований размещали в банках, и с процентов обеспечивали содержание объекта благотворительности.

Вдовья доля

Любой проект был заточен на то, чтобы научить обездоленных жить самостоятельно. Лучший пример: "Вдовий дом" на 2 тыс. душ. Многоэтажка с окнами на Кремль. Полное название длинное, но отражает суть: Дом бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток на Софийской набережной. В этом доме было электрическое освещение, центральное отопление (его тогда и в Кремле-то еще не было), школа, храм, аптеки, лазарет, библиотека, баня, спортзал, два детсада и бесплатные столовые. Еще там Бахрушины разместили три ремесленных училища и очень много "рабочих комнат" со швейными машинками. Вдовы за добро платили добром: шили так, что даже избалованные и взыскательные примы-балерины Большого театра охотно покупали у них белье и платья.

Ты не ты, пока голоден

"Консоме из ершей. Лонж из телятины"... Это меню завтрака в сиротском приюте осенью 1901 года. Эпизод описан в книге Натальи Думовой "Имени Бахрушина" на основе архивных документов.

Василий Бахрушин. Слыл скрягой и домашним тираном. На самом деле просто все отдавал бедным.

В 1895 году Бахрушины попросили у властей Москвы землю в Сокольниках. Их просьбу уважили, и они создали приют нового типа. Его устав утверждал лично император Николай II. Мальчики воспитывались до "выхода в люди". Жили в домах по 25 человек, ходили в школу, а с 13 лет обучались на художников, слесарей и даже электротехников. На стыке XIX и XX веков электротехник - это как сегодня специалист в области кибербезопасности. Т.е. профессия востребованная и высокооплачиваемая. Выпускники реально "выходили в люди".

Российская Газета

А что до сиротского меню, то просто для сравнения: по воскресеньям у Бахрушиных собирался столичный бомонд. Подавали... кулебяку с гречневой кашей.

Сиротам - консоме из ершей, именитым литераторам и оперным басам - гречка. Забавно. Но в этом все Бахрушины.

Как-то одного из братьев спросили, почему он, оплачивая персональную ложу в Большом театре, не идет со всеми в буфет, а грызет принесенное с собой яблоко. На что купец ответил, что в этом буфете одно яблоко стоит, как мешок на рынке: "А деньги лучше потратить на благие дела".

Конкретно

На фабрике Бахрушиных не применялся детский труд. Рабочих вербовали в селах с 18 лет.

При фабрике построили общежитие, на языке того времени - "молодецкие спальни". Отдельно были общежития для семейных.

Петр Бахрушин. Гордился тем, что вся семья в Москву шла пешком, а он один ехал на телеге. Ему ведь было 3 года.

Приобретя охотничий дворец князя Потемкина с парком, Александр Бахрушин не только поселился там сам, но и разместил во дворце триста (!) служащих своего кожевенного производства.

Бахрушины были основными спонсорами Театра Корша, сегодня это Театр наций. Цена билетов на утренние сеансы была символической - чтобы приобщить к искусству рабочих. Всего братья содержали четыре театра, включая МХАТ, носящий сегодня имя Максима Горького. Интересно, что на литературные вечера в своем доме Бахрушины не приглашали Горького, он казался им излишне мрачным. Также вход в их дом был закрыт и Федору Шаляпину, хотя его талант меценаты высоко ценили. Но не без основания опасались его пьяных выходок и куража.

Первый в России хоспис (дом для призрения неизлечимо больных) в 1893 году был устроен при Бахрушинской больнице. В 1911-м там же открыли рентген-кабинет, один из первых в России.

Те, кто думает, что концепцию "домов культуры" придумали в СССР - заблуждаются. Купцы Бахрушины строили Народные дома с комнатами для досуга детей, библиотекой, читальней и столовой-чайной, где подавали "здоровую пищу" по символической цене. При этих домах работали и театры, причем большие - до 1500 человек. Ставили даже Шекспира, но основной упор был на легкие пьесы-комедии, сценарии братья писали сами. Как авторы Бахрушины до Шекспира, мягко говоря, не дотягивали. Но и их зритель был неискушен.

Российская Газета

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