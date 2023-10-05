Ванга предсказала глобальный конфликт и землетрясение в 2024 году
Даже спустя несколько десятков лет после смерти болгарской ясновидящей Ванги ее последователи продолжают разбирать предсказания провидицы.
Недавно болгарская газета «Стандарт» опубликовала пророчество Ванги на 2024 год.
«Есть большая вероятность глобального конфликта в следующем году. Его исход станет самым важным событием в мировой истории. По словам прорицательницы, возможно, что это событие приведет к уменьшению населения Земли», – говорится в издании.
Около Тихого океана стоит ждать крупнейшего в истории человечества землетрясения. В результате природной катастрофы погибнет много людей, пишет «Комсомольская правда». Согласно пророчеству ясновидящей, в следующем году может произойти объединение трех стран-гигантов: России, Китая и Индии. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о предсказании Ванги. Провидица говорила о «восьмом», который принесет мир на тысячу лет. Существует несколько версий, о ком шла речь в предсказании.