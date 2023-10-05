Ванга предсказала глобальный конфликт и землетрясение в 2024 году

«Есть большая вероятность глобального конфликта в следующем году. Его исход станет самым важным событием в мировой истории. По словам прорицательницы, возможно, что это событие приведет к уменьшению населения Земли», – говорится в издании.

Около Тихого океана стоит ждать крупнейшего в истории человечества землетрясения. В результате природной катастрофы погибнет много людей, пишет «Комсомольская правда». Согласно пророчеству ясновидящей, в следующем году может произойти объединение трех стран-гигантов: России, Китая и Индии. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о предсказании Ванги. Провидица говорила о «восьмом», который принесет мир на тысячу лет. Существует несколько версий, о ком шла речь в предсказании.