Россияне рассказали, какие действия коллег вызывают у них недовольство

Почти половине жителей России не нравится, когда в рабочем коллективе распространяют сплетни. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования "Работы.ру".

© Реальное время

Сплетни в коллективе раздражают 45% российских работников. Почти у трети граждан — 31% — негативную реакцию вызывает манера коллег вести громкие разговоры по телефону. Более четверти респондентов — 26% — нервирует, когда рабочие задачи откладывают до последнего. Каждого четвертого опрошенного раздражает, если другие сотрудники часто отходят на перерыв.

Кроме того, в число неприятных действий коллег вошли захламление рабочего места (такой ответ дали 24% россиян), а также непунктуальность и регулярные отгулы (18%). Недовольны, если сотрудники неоперативно отвечают на сообщения в мессенджерах или на почте, 15% респондентов.