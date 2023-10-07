Ариана Гранде выписала Далтону Гомесу чек после развода

Певица Ариана Гранде выписала бывшему мужу Далтону Гомесу необлагаемый налогами чек на сумму $1,25 миллионов. Об этом сообщает TMZ.

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По данным издания, Далтон получил деньги авансом, поэтому материальной супружеской поддержки больше не будет. Бывший муж звезды также получит 1/2 выручки от продажи дома в Лос-Анджелесе, а Гранде заплатит до $25 тысяч адвокату экс-супруга за его услуги.

«Между Арианой и Далтоном по-прежнему существует сильная взаимная любовь и уважение, и они хотели убедиться, что все было сделано правильно», — заявил источник.

17 июля, стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Пара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной, и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.

20 июля сообщалось, что Гомес не хочет разводиться с Арианой Гранде и надеется вернуть ее.