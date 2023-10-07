Журналист из США назвал общую черту россиян и американцев

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и пришел к выводу о схожести между жителями двух стран. Своим мнением он поделился в соцсетях.

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Хинкл отметил, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают ему о сильной воле патриотов в американской глубинке.

В своих социальных медиа-постах журналист выразил осуждение действий Запада, которые, по его мнению, направлены на создание "стены недоверия" между Россией и США, утверждая, что такая "стена" является искусственной и на практике не существует.

Хинкл также восхитился красотой Москвы и сравнил ее с американскими мегаполисами, такими как Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Его поразило отсутствие бездомных и наркоманов на улицах России.