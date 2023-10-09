Вундеркинд из Китая раскрыл секрет счастья

28-летний вундеркинд из Китая, который уже многого добился и побил некоторые рекорды в сфере образования, считает ключом к счастью ничегонеделанье. Его слова приводит издание South China Morning Post.

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В 10 лет Чжан Синьян поступил в университет на программу бакалавриата, через 3 года после этого выпустился и поступил в магистратуру, а в 16 лет он стал аспирантом на факультете прикладной математики в одном из лучших университетов Китая. Сейчас юноше 28 лет, и он считает, что истинным счастьем является безделье.

В 2019 году Чжан стал преподавателем, однако по прошествии двух лет уволился. Сейчас он ничем не занимается и считает такое времяпрепровождением наилучшим вариантом.