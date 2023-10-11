Советник Кейт Миддлтон назвал ее секретные приемы в общении с людьми

Существует ли на свете женщина, которая может превзойти принцессу Уэльскую? Этим вопросом задается минимум половина населения Великобритании. Мало того что Кейт Миддлтон всегда выглядит сногсшибательно, так еще и общение с ней — одно удовольствие.

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Те, кому посчастливилось говорить с принцессой, отзываются о ней как об одной из самых приятных собеседниц. Но дело не только в природной харизме. Она использует специальные приемы, благодаря которым располагает к себе окружающих.

Их в разговоре с журналом Hello! раскрыл ее советник — профессор Питер Форанги.

Кейт, отметил эксперт, очень наблюдательна. В пример мужчина привел реальную историю из биографии принцессы. На одном из приемов ребенок спросил, за какую футбольную команду она болеет. Принцесса выдала: «Челси».

«Я не уверен, что это правда, — высказался Форанги. — Но это было абсолютно правильное слово, которое можно было сказать ребенку. Я заметил, что в одежде парня были цвета "Челси"».

Кроме того, принцесса проявляет искренний интерес ко всему, за что бы ни бралась, и пытается досконально разобраться в теме. Форанги вспомнил поведение Кейт в рамках кампании Shaping Us, посвященной психическому здоровью маленьких детей.

«Мне казалось, что из всех руководителей, занимавшихся проектом в то время, принцесса была единственной, кто разбирался в психологии», — заявил он.