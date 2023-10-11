В возрасте 104 лет скончалась самая пожилая парашютистка в мире

Скончалась 104-летняя американка Дороти Хоффнер. Она прыгнула с парашюта в начале октября. Книга рекордов Гиннесса не успела признать достижение старейшей парашютистки в мире до ее смерти.

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Первый прыжок женщина совершила, когда ей исполнилось 100 лет, а 1 октября 2023 года в возрасте 104 лет она повторила прыжок в тандеме, прыгнув с высоты 13 500 футов (4,1 км), сообщает Associated Press.