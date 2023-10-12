Столетняя американка поделилась простыми секретами долголетия

Недавно 100-летняя гражданка США Этель Эзели Пис отметила юбилей и рассказала о простых секретах своего долголетия.

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Этель Пис отмечает, что самым важным в ее жизни была работа и физическая активность. Когда ее дети пошли в школу, женщина не стала долго засиживаться в статусе домохозяйки и начала работать в текстильной промышленности, где смогла обрести дружбу на всю жизнь.

"Мне нужно было чем-то заняться, а в качестве бонуса я обрела дружбу с коллегами на всю жизнь", — цитирует ее телеканал WYFF

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Когда женщина вышла на пенсию, она продолжила вести полноценную жизнь и делать не только что-то полезное, но и приятное. Именно это Этель считает ключом к долголетию, как и перманентное общение с людьми. Пенсионерка также отметила, что прожила долгую и счастливую жизнь.