Почему у мужчин указательный палец короче безымянного, а у женщин наоборот

Американские ученые провели исследование на большой выборке людей и обнаружили, что у мужчин указательный палец в среднем короче безымянного, а у женщин - наоборот. Они предложили гипотезу о связи этого феномена с уровнем тестостерона в организме.

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Согласно этой гипотезе, различие в длине пальцев связано с воздействием гормонального фактора на плод во время развития в утробе матери. Уровень тестостерона влияет на развитие костей и мышц, и исследования показали, что он может влиять на длину пальцев. Таким образом, высокий уровень тестостерона у мужчин может приводить к короткому указательному пальцу, а низкий уровень у женщин - к длинному указательному пальцу.

Однако, не все исследования подтверждают эту гипотезу. Ученые из Университета Беркли провели исследование на группе мужчин и женщин и не обнаружили связи между уровнем тестостерона и разницей в длине пальцев. Вместо этого, они предложили гипотезу о влиянии генетических факторов на развитие пальцев.