105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании отметила 105-летие и назвала главные секреты своего долголетия. Об этом сообщает The Star.

Элис Джоан Принс из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир, отпраздновала знаменательную дату 30 сентября в своем доме, где поселилась с мужем еще в 1939 году. Британка начинала работать в рыбном магазине родителей в 14 лет, а позже завела собственную бакалейную лавку, которая располагалась прямо в ее доме. Она ушла на пенсию в 1970-х, после того как рядом открылся супермаркет и клиентов стало намного меньше.

Женщина считает, что прожила так долго благодаря двум привычкам. На завтрак она всегда съедает бутерброд с пастой «Мармайт», а перед сном пьет любимое вино. «Вечером я выпиваю два бокала хереса, чтобы лучше заснуть. Это единственные вещи, которая я делаю постоянно. А еще я никогда не курила. И еще много танцевала», — заявила Принс.

Сейчас британка живет в своем доме с сыном, невесткой и одним из внуков. С днем рождения ее также поздравили 11 правнуков и семь праправнуков. Принс поблагодарила всех за отличную вечеринку и сказала, что раньше ее дом всегда был полон гостей и родственников.

«Я хотела бы, чтобы мои друзья все еще были с нами и могли бы прийти на этот праздник. Мне нравится быть среди людей, а мой дом — не место для любителей одиночества. Не знаю, чтобы я делала без всех вас», — сказала долгожительница, обращаясь к гостям.