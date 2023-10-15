В сети высмеяли фото принца Гарри и Меган Маркл на свидании

Глядя на новые снимки, которыми эксклюзивно поделилось издание Daily Mail, даже не сразу можно понять, кто на них изображен: это могла бы быть любая пара на романтической прогулке. Но британские журналисты даже со спины узнали своих любимых героев — принца Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, парочка прилетела на крошечный карибский остров Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах. Здесь супруги решили отдохнуть после напряженной недели продвижения своего проекта в области психического здоровья в Нью-Йорке.