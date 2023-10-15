В Сети обсуждают принца Уильяма, который отругал своего сына на публике

В Сети обсуждают принца Уильяма, который отругал своего 10-летнего сына Джорджа на публике
Мы уже привыкли к тому, что публика с удовольствием обсуждает милые гримасы Луи и Шарлотты — младших детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но на этот раз все серьезнее: на новых фото, сделанных во Франции во время матча по регби между сборными Уэльса и Аргентины, наследник британского трона будто бы отчитывает своего старшего сына — 10-летнего Джорджа.
Пока папа с азартом наблюдает за игрой, юный принц выглядит то ли скучающим, то ли расстроенным. Казалось бы, ну с кем не случалось? Можно предположить, что парень загрустил из-за проигрыша своей команды. Но журналисты таблоида Pages Six решили, что Джордж был не в лучшем расположении духа совсем по другой причине. На некоторых фотографиях, как показалось репортерам, Уильям читает нотации своему сыну, для пущей убедительности грозя пальцем.
Но вот читатели оказались совсем другого мнения — и это просто беспрецедентный случай, когда пользователи Сети, вместо того чтобы подливать масла в огонь, с пониманием отнеслись к знаменитости. Под фотографиями сотни комментариев, и буквально в каждом авторы защищают Уильяма.
«Это просто родитель, который делает то, что и должны делать родители», «Скорее папа тут высказывает мнение о своей команде. Ну или Джордж болеет не за тех», «Ругает? Да он выглядит как обычный отец, объясняющий игру своему сыну», — считают читатели.
Справедливости ради стоит заметить, что на некоторых кадрах у Джорджа действительно говорящее выражение лица в стиле «пап, ну когда ты уже закончишь?». Но с другой стороны, это чувство знакомо всем, кто попадался под руку спортивному фанату во время напряженного матча.
К слову, читатели таблоида неожиданно прошлись по опальным Сассексам.
«По крайней мере, он занимается воспитанием своих детей — в отличие от тех двоих Кого-Нельзя-Называть», «Уильям и Кейт как минимум вовлечены в жизнь своих детей. Они не прячут отпрысков, чтобы их никогда не видели и не слышали», «Очень здорово, что они проводят время вместе, а не оставляют детей дома», — пишут комментаторы.
В общем, контраст с Гарри и Меган, которые предпочитают отдыхать вдвоем и оставлять детей на прислугу, действительно очевиден.