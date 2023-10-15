Почему жена Чикатило не верила в вину своего мужа

Фаина Чикатило(Одначева) выросла в большой семье, состоящей из одиннадцати сестер и братьев. Ее внешность не привлекала мужчин, и она не имела успеха в отношениях с ними. Однако в 1963 году Фаина познакомилась с Андреем, братом своей подруги, и между ними возникли сильные чувства. Через полтора месяца они поженились.

Фаина считала, что ее брак был удачным, и справедливо так думала. В отличие от мужей ее сестер и подруг, Андрей Чикатило не пил, не курил и не создавал скандалов. Он был образцовым супругом. Он даже аккуратно откладывал деньги на покупку автомобиля и, наконец, смог приобрести желанный "Москвич". Сын Фаины говорил, что это вызывало зависть у ее многочисленной родни. Близкие к семье люди замечали, что Фаина на самом деле была главой семьи, и ее муж всегда ее слушался и подчинялся.

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Первый ребенок пары умер в возрасте 8-и месяцев, но спустя год у них родилась дочь, а еще через 4 года – сын. Впоследствии их сын Юрий также будет утверждать, что у него был идеальный отец – «Отец для меня был самым лучшим папой в мире... Ничего такого особенного за отцом я не замечал (да и никто из домашних). Вообще, я считаю, что отец на самом деле ни в чем не виноват. Или почти ни в чем...». Никаких странностей в поведении человека, который в скором будущем получил прозвище «ростовское чудовище», родные не замечали. Или не хотели замечать... Защитники Фаины Одначевой любят повторять, что Чикатило не могли вычислить целых 12 лет, чего уж требовать от необразованной женщины, для которой он к тому же был примерным мужем? Однако в их совместной жизни было немало моментов, которые должны были как минимум насторожить ее. Для некоторых из них Фаина находила оправдания, а на отдельные эпизоды, по-видимому, просто закрывала глаза.

При этом «странности» начались уже в самом начале совместной жизни супругов. Сама Фаина рассказывала, что первая брачная ночь закончилась конфузом - выяснилось что муж страдает импотенцией. Однако она не придала этому особого значения и приписала инцидент его застенчивости. Не смущала ее и слишком частая смена мест работы мужа. За домогательства к ученицам интерната он лишился должности завуча, а из ПТУ ушел из-за приставаний к подростку. Чикатило объяснял свои увольнения кознями коллег и наговорами. С 1982 года, когда началась серия убийств «бешеного зверя», по свидетельствам жены, их половая жизнь и вовсе сошла на нет. Женщина была уверена, что ее муж – импотент, возможно, поэтому спустя годы никак не могла поверить, что он может быть сексуальным маньяком. Фаину не настораживали и частые командировки Чикатило, откуда он возвращался в одежде, испачканной землей и кровью. Сам он объяснял это особенностями работы снабженца, которому приходится лазить где угодно.