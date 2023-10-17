Абреки: кого на самом деле так называли на Кавказе

Негативное значение слово «абрек» приобрело в XIX веке, во время Кавказской войны, когда через черкесский язык попало в русский. Если судить по словарю Толя, изданному в 1863, и второму изданию словаря Даля (1880), слово «абрек» практически утратило свое «благородное» значение - "бродяга". В этих словарях абреки определялись как разбойники, беглецы, прибивающиеся к шайкам и промышляющие грабежами и разбоем.Наконец, уже в XX веке значение слова «абрек» опять немного меняется. На этот раз - в сторону романтизации. Абреками стали называть «благородных кавказских разбойников».

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Что же породило такое явление как абречество? По сути дела, система военной демократии Кавказа и право кровной мести.Вплоть до вхождения Северного Кавказа в состав Российской империи, военные силы общин состояли из народного ополчения, костяк которого составляли отряды, сформированные из неженатой горской молодежи. В эти отряды, впрочем, могли входить и остальные дееспособные мужчины. В зимний период распространенной практикой было проживание этих отрядов в общих домах, где у горцев была возможность практиковаться в военных дисциплинах.

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Важно понимать, что это не были профессиональные военные образования. Это были именно ополчения, как общинные, так и ханские. Их численность могла в отдельных случаях доходить до нескольких десятков сотен и даже тысяч человек. Первейшей их функцией была охрана общины от внешних вторжений, а также (нерегулярно) набеги на соседние территории.

Во главе каждого такого объединения стояли предводители, выбранные на это место советом общины. Они назывались шахами, или ханами. У адыгов до середины XVIII века они назывались князьями-пши. Необходимо сказать, что эта должность не была формальной. Предводители, как правило, сами первыми шли в атаку. За малодушие или прочие грехи пши мог лишиться своего места и даже стать изгоем.

Важна для понимания того, откуда есть пошли абреки, и кровная месть, распространенная среди горских народов. Принято считать, что кровная месть - это что-то бесчеловечное и тотальное, но среди народов Кавказа она регулируется так называемой системой композиций, когда за кровь или бесчестье можно было расплатиться. Также практиковалась и изгнание кровника (иногда и его ближайших родственников) за пределы территории общины. Это была вынужденная мера, поскольку в противном случае провинившийся ставил под удар безопасность своего тухума.Не все изгнанные кровники шли в абреки, некоторым удавалось даже начать «новую жизнь». Так, некоторые селения Дагестана были основаны тухумами кровников, которые бежали от кровной мести.

Абречество как явление стало распространенным ещё в годы Кавказской войны, однако тогда же и произошло изменение первоначального значение слова «абрек». Русские в те годы стали называть абреками любых горцев, которые вели партизанскую войну и отличались особой непреклонностью и жестокостью, тогда как сами кавказцы предпочитали называть себя гаджерет.

Кавказская война не покончила с абречеством. Горцы продолжали создавать отряды и уходить от преследования в горы, откуда достать их было практически невозможно. Следующая волна абречества пришлась на годы русских революций (и 1905 года, и 1917). Этому способствовало, прежде всего, ослабление центральной власти. Пользуясь сумятицей, абреки совершали дерзкие набеги как на селения, так и на нефтяные промыслы, казначейства и торговые караваны. Они оказывали влияние практически на все сферы жизни. Абреки участвовали в сельских восстаниях в Кубанской и Терской области, под давлением абреков в годы революции местные власти были вынуждены снизить налоги, один из известных предводителей абреком Буба Икринский даже запрещал суннитам работать у шиитов.

Пожалуй, самым известным абреком был Зелимхан Гушмазукаев, родом из чеченского селения Харачой.

Он давно уже стал легендой Кавказа. За ним числится множество дерзких набегов, убийств и грабежей, его хорошо вооруженные отряды действовали, в основном, в Терской губернии.

В апреле 1906 года Зелимхан убил начальника Грозненского округа подполковника Добровольского, ещё через два года - начальника Веденского округа полковника Галаева. Люди Зелимхана останавливали и грабили поезда, совершили налет на Кизляроское казначейство, откуда ушли с 18000 рублями. После своих операций Зелимхану всегда удавалось невредимым уходить в горы, отчего за ним даже закрепилась слава «неуловимого».