100-летняя долгожительница назвала «вредный» секрет долголетия

Жительница Великобритании, которая отпраздновала свой сотый день рождения, рассказала о секретах долгой жизни. Об этом пишет Daily Mirror.

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100-летняя Эвелин Хикман из деревни Фегг Хайс отпраздновала день рождения в компании родных и друзей в городе Стоук-он-Трент. Она также получила открытку от короля Карла III. Хикман до сих пор живет в собственном доме и сама водила машину до 95 лет.

Хикман всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия.

«Наверное, у меня крепкое сердце: потому что я ем много фастфуда и люблю выпить виски», — также рассказала британка журналистам.

Она добавила, что никогда не пыталась бороться с вредными привычками.