100-летняя долгожительница назвала «вредный» секрет долголетия
Жительница Великобритании, которая отпраздновала свой сотый день рождения, рассказала о секретах долгой жизни. Об этом пишет Daily Mirror.
100-летняя Эвелин Хикман из деревни Фегг Хайс отпраздновала день рождения в компании родных и друзей в городе Стоук-он-Трент. Она также получила открытку от короля Карла III. Хикман до сих пор живет в собственном доме и сама водила машину до 95 лет.
Хикман всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия.
«Наверное, у меня крепкое сердце: потому что я ем много фастфуда и люблю выпить виски», — также рассказала британка журналистам.
Она добавила, что никогда не пыталась бороться с вредными привычками.
Во время войны Хикман работала в министерстве обороны и проверяла амуницию для солдат, а после была резчиком ткани на ткацкой фабрике. В 1943 году она вышла замуж за Кена Хикмана, и в 1950 году у них родился сын Рон. Еще у Хикман есть внучка Шерон и правнук Сэм.