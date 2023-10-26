Путешествующий по Вьетнаму блогер назвал особенности браков россиян с местными
Путешествующий по Вьетнаму тревел-блогер Юрий Малых рассказал о брачных союзах местных женщин с русскими мужчинами. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».
По его словам, браки между вьетнамками и россиянами встречаются в этой стране довольно часто. Малых признался, что лично знает семь супружеских пар подобного формата. Одной из особенностей таких отношений он назвал нежелание русских мужчин появляться на публике со своими женами.
«Несмотря на то, что у меня действительно немало знакомых русских мужчин, женатых на вьетнамках, мне ни разу не довелось познакомиться с их местными женами. Я, конечно, в гости никогда не напрашивался, но вот наблюдать, чтобы русские мужчины "выводили в свет" своих дам, мне лично не доводилось», — признался автор публикации.
При этом русские женщины своих вьетнамских супругов не стесняются, и встретить такие пары можно нередко, отметил Малых.
Ранее этот же тревел-блогер рассказал, как жил во Вьетнаме на 49 тысяч рублей в месяц. Он посчитал, что месяц легального нахождения в этой стране ему обходился в 9 тысяч рублей, а квартиру-студию он снимал за 15,7 тысячи рублей.