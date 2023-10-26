Путешествующий по Вьетнаму блогер назвал особенности браков россиян с местными

«Несмотря на то, что у меня действительно немало знакомых русских мужчин, женатых на вьетнамках, мне ни разу не довелось познакомиться с их местными женами. Я, конечно, в гости никогда не напрашивался, но вот наблюдать, чтобы русские мужчины "выводили в свет" своих дам, мне лично не доводилось», — признался автор публикации.