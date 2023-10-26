100-летний тиктокер раскрыл секрет долголетия

100-летний житель США назвал шесть главных вещей, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Секреты своего долголетия он раскрыл в интервью Insider.

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Джек Ван Нордхейм, известный под прозвищем Дядя Джек, отпраздновал юбилей 31 июля. Долгожитель родился в Калифорнии, участвовал во Второй мировой войне, а позже занимался орнитологией. Некоторое время назад он вместе с племянником завел аккаунт в TikTok, где рассказывает о своей жизни и дает советы подписчикам. Очень быстро его страничка набрала многотысячную аудиторию, а сейчас за ней постоянно следят уже 1,7 миллиона человек.

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100-летний тиктокер назвал шесть вещей, которые считает главными причинами своего долголетия. Американец ест темный шоколад и мед каждый день. Хотя сладкое обычно считается вредным, темный шоколад в умеренных количествах способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Мед, которым Нордхейм заменяет сахар, также полезен и является главной сладостью в так называемых голубых зонах — территориях на планете с наибольшим количеством долгожителей.

Кроме того, мужчина посоветовал поменьше времени проводить в смартфонах, которые называет «волшебными зеркалами», и больше на свежем воздухе. Нордхейм также считает, что каждый человек должен найти себе какое-то хобби, которым можно заниматься на природе. Например, он разводит голубей.

Еще одной причиной своего долголетия мужчина считает здоровое питание. В его детстве и юности фастфуда еще не было, и он ел только натуральные продукты. Он также советует отказаться от употребления крепкого алкоголя. Нордхейм признался, что иногда выпивает немного пива или вина, но держится подальше от «огненной воды».

Долгожитель также посоветовал побольше общаться с родными. У него не было жены и детей, однако даже во взрослом возрасте он старался проводить много времени с родителями. Он считает, что любовь близких людей продлевает жизнь.