Голди Хоун рассказала о встрече с инопланетянами

Обладательница "Оскара" Голди Хоун утверждает, что в юности повстречалась с тремя пришельцами. Об этом случае она рассказала в рамках одного из подкастов на Apple TV.

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В те времена Хоун работала танцовщицей в клубе. После тяжелой смены она решила немного вздремнуть в машине подруги. Тогда-то к ней и пожаловали "зеленые человечки". По словам Хоун, у них не было ушей, а голова имела треугольную форму.

Они что-то обсуждали, а один из них потрогал пальцем её лицо. И это касание актриса сравнила с прикосновением "перста Божьего".

Откровения Хоун вызвали не столь бурную реакцию, как могли бы.