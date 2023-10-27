Голди Хоун рассказала о встрече с инопланетянами
Обладательница "Оскара" Голди Хоун утверждает, что в юности повстречалась с тремя пришельцами. Об этом случае она рассказала в рамках одного из подкастов на Apple TV.
В те времена Хоун работала танцовщицей в клубе. После тяжелой смены она решила немного вздремнуть в машине подруги. Тогда-то к ней и пожаловали "зеленые человечки". По словам Хоун, у них не было ушей, а голова имела треугольную форму.
Они что-то обсуждали, а один из них потрогал пальцем её лицо. И это касание актриса сравнила с прикосновением "перста Божьего".
Откровения Хоун вызвали не столь бурную реакцию, как могли бы.
Актриса известна своеобразными взглядами на жизнь. Например, в своё время она в числе других звезд Голливуда защищала права саентологов в Германии.