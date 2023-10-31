Умер автор книги "Майкл Джексон - мутант" Жан-Поль Бурр

На 77-м году жизни скончался Жан-Поль Бурр, яркая фигура современного культурного ландшафта Франции.

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Бурр был поэтом, писателем, исследователем, биографом, мистиком, радиоведущим, и плодовитым. А в юности - активным участником французской молодежной субкультуры блузон нуар, "черных курток". Крайне резонансной.

Жан-Поль Бурр - автор детективов, нескольких откровенных автобиографических книг, массы эзотерических работ и десятка биографий писателей и музыкантов. В том числе - Боуи, Дилана, Джона Леннона, двух книг про Джексона: "Майкл Джексон: Создание чудовища" и "Майкл Джексон - мутант".

Среди писателей, вдохновлявших Бурра, - Достоевский, Керуак, Ницше и де Сад. В наследии покойного - 65 книг и пластинки, где он читает свои стихи, сонм эссе и гонзо-очерков. Как диджей Бурр личностью был тоже беспокойной - его, в частности, отстраняли от эфиров за расистские высказывания.