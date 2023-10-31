Переехавшая в Китай российская блогерша рассказала о ценах в стране

Известная российская тиктокерша Лиза Савчихина, переехавшая учиться в Китай, пожаловалась на высокие цены в стране. Подробностями она поделилась в видео, доступном на ее YouTube -канале.

«Дороговато, ребят, хочется сказать. Дороговато. Когда 14 с половиной рублей у нас один юань. Это вообще ж***. Это дорого», — описала она свое впечатление от цен в Китае.

В качестве примера блогерша привела стоимость обычных штанов и футболки. По словам Савчихиной, за эти две вещи в Китае она заплатила семь тысяч рублей. Кроме того, она пожаловалась на дороговизну овощей и фруктов. Тиктокерша также призналась, что иногда не понимает принципа ценообразования в этой стране.