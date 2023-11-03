Первый навсегда

4 ноября выдающемуся организатору производства первому директору Курской АЭС Юрию Воскресенскому исполняется 95 лет. Причём на заслуженный отдых он ушёл всего 15 лет назад и по сей день живо интересуется всем, что происходит в мире. В день юбилея мы читаем воспоминания Юрия Кондратьевичаи рассказываем, как под его руководством делала первые шаги атомная энергетика в Курской области.

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С чистого листа

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Дирекция строящейся Курской АЭС была образована в январе 1968 года. В это время на площадке вблизи станции Лукашёвка во временных помещениях разворачивала работу строительная организация, создаваемая на базе треста «Атомэнергострой». Первым на стройплощадку прибыл главный инженер строительного управления Курской АЭС В.А. Королевцев, имевший опыт строительства на Нововоронежской АЭС. Строителям всё пришлось начинать с чистого листа. В Курской области не было предприятий, способных обеспечить сооружение такого технически сложного объекта. К тому же работы стартовали в начале года, когда все ресурсы были распределены. Курская АЭС осталась без транспорта и строительной техники. Первый парк строительных машин был сформирован сельскими хозяйствами района, передавшими стройке более десятка грузовиков.

Скоро вблизи посёлка Иванино вырос первый строительный городок. Возглавили работы молодые строители, прошедшие школу Нововоронежской АЭС и других строек в системе Минэнерго СССР. К ним присоединились бывшие работники соседних колхозов и предприятий. И несмотря на все трудности в комплектовании в короткое время на строительстве Курской АЭС был создан профессиональный коллектив.

Тогда в 1968 году перед строителями стояла задача завершить так называемый подготовительный период. Необходимо было выполнить проектные и строительно-монтажные работы, обеспечить транспортные коммуникации, связь, ввести в эксплуатацию объекты строительной базы и монтажных подразделений, в том числе домостроительный комбинат, развернуть строительство жилого поселка.

"Добрым словом вспоминаю главного инженера З.Г. Гамрикели, сменившего на этом посту Королевцева, способного работать на строительной площадке почти круглые сутки, Е.В. Ипатова – одного из руководителей стройки, профессионального строителя, умелого командира производства, – писал в своих воспоминаниях Юрий Воскресенский. – То, что сегодня Курчатов – один из лучших благоустроенных городов Курской области, – большая его заслуга. Дирекция строящейся АЭС с первых дней столкнулась с колоссальными трудностями. Представьте: на площадке уже разворачивается строительство, и одновременно принимается решение о передаче проектирования Курской атомной электростанции от Ленинградского института «Теплоэлектропроект» Минэнерго СССР вновь созданному отделению по проектированию атомных электростанций в Московском институте «Гидропроект». Проектирование «реакторной» части первой очереди электростанции было передано Минсредмашу СССР.

Новый проект разрабатывался в условиях, когда стройка уже шла. Но это решение было вынужденным: утверждённый ранее проект не мог быть реализован. Он предусматривал размещение двух атомных реакторов в одном зале. Строительство и монтаж второго реактора предполагалось вести рядом с действующим первым блоком. Такого на атомной станции с реактором, на котором перегрузка топливных сборок ведётся на рабочем режиме, быть не могло по определению.

Спасибо профессионалам

Успехи в строительстве атомного реактора и турбоустановок стали возможными благодаря активному участию в работе на всех стадиях строительства специалистов-технологов. Они впоследствии составили ядро эксплуатационного персонала.Самый весомый вклад в создание Курской атомной станции внёс Том Петрович Николаев. Он сыграл выдающуюся роль в проектировании, курировании строительно-монтажных работ и наладке установок Курской АЭС и создании коллектива эксплуатационников.

Заместителем главного инженера в дирекции Курской АЭС с первых дней её образования работал Леонид Юровский – выдающийся учёный, лауреат государственной премии, прошедший школу совместной работы с создателями советской атомной энергетики Игорем Курчатовым и Анатолием Александровым.

Техническим руководителем строительства (главным инженером) в системе дирекции был назначен Александр Павлович Немытов, участвовавший в её строительстве с первого колышка. Именно при активном участии Т.П. Николаева, А.П. Немытова, Л.А. Юровского первоначальный проект первой очереди Курской атомной электростанции был переработан.

Справиться можно со всем

Во время строительства Курская АЭС входила в систему «Главатомэнерго» Минэнерго СССР. Работники главка считали стройку одной из приоритетных в стране. Особо нужно отметить роль Дмитрия Захарова – куратора строящейся АЭС.

– Был такой случай, – вспоминает Юрий Воскресенский – Стояла одна из холодных и снежных зим, температура под минус 30 градусов. Поставлена задача ускорить строительство теплотрассы на будущий город энергетиков и подать тепло от котельной на первые объекты. Рано утром Дмитрий Семёнович Захаров и начальник ПТО дирекции Курской АЭС Владимир Васильевич Худоногов, успевшие обследовать теплотрассу, докладывают, что в ночное время похищено и вывезено за пределы стройки металлическое покрытие теплоизоляции на большом участке трубопроводов. Напрашивалось решение воздержаться от дальнейших работ. Однако принимается предложение Захарова – восстановить покрытие трубопроводов и тем самым преподать урок по воспитанию людей. Решение оправдало себя. Население в округе перестало разбирать покрытие для использования в ремонте кровель и для изготовления вёдер.

Многие проблемы на стройке были связаны со спецификой курской глубинки. Например, как-то для обеспечения ввода в действие первой электрической подстанции требовалось срочно доставить трансформатор от станции Лукашёвка по сельской разбитой грунтовой дороге. В тот день трейлер сопровождал весь коллектив дирекции. Главный вопрос: завалится груз или нет? Транспортники отлично справились с задачей. Подстанция заработала.

Курьёз случился при пуске реки Сейм по новому руслу. При размыве земснарядом последней земляной перемычки поток воды смыл расположенный ниже по течению понтонный мост. Строителям пришлось в авральном порядке навести новый. Кстати, все эти события происходили при большом стечении народа, в праздничной обстановке. На стройке становилось традицией отмечать значимые события всем коллективом.Незабываемым стало и начало первого учебного года в посёлке. К 1 сентября школа №1 не была готова к приёму школьников, и занятия начались в одном из жилых домов, первый этаж которого был приспособлен под школьные классы. Но и это стало большим достижением. Нужно было видеть счастливые лица детей, которые впервые получили возможность посещать школу в своём городе.

– Нестандартных ситуаций было много, – улыбается Юрий Кондратьевич. – Помню, кураторы докладывают: «Провалилось перекрытие первого этажа готового к заселению дома в посёлке». Это проявили себя просадочные грунты. Пришлось срочно переработать многие проекты зданий и сооружений, ужесточить требования к качеству работ и контролю за соблюдением нормативных требований.

Несмотря на все проблемы, коллектив добился главного: Курская АЭС была построена, приступила к работе и дала электричество, став энергетическим сердцем Черноземья. Коллектив станции комплектовался не только опытными работниками, прошедшими школу на атомных объектах страны, но и молодыми специалистами.

Тогдашняя молодёжь составляет основу сегодняшней атомной промышленности России. И во многом это заслуга именно Юрия Воскресенского, давшего этим людям путёвку в жизнь. С юбилеем, уважаемый Юрий Кондратьевич! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

СПРАВКА «КП»

Юрий Кондратьевич Воскресенский родился 4 ноября 1928 года в городе Купино Новосибирской области. В 1943 году поступил в Московскую артиллерийскую школу, которую окончил с серебряной медалью в 1946 году. Уже в мирное время окончил Московский энергетический институт.