Ленин Гонсалес: почему студента из Эквадора назвали таким именем

7 ноября исполняется 106 лет со дня вооруженного восстания, которое привело к смене власти в России. И ученые, и простые граждане нашей страны по-разному относятся к этому событию и его вождям. А для студента Курского аграрного университета Ленин – это не фамилия и даже не партийная кличка, а имя. Он приехал учиться в Россию из Эквадора. С Лениным Гонсалесом познакомился корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Ленин Джоель Гонсалес Белляфорте, студент Курского аграрного университета из Эквадора, об особенностях своего имени узнал лишь несколько лет назад, когда впервые приехал в Россию. Вопросов, почему такое имя, было миллион. Лен, как сокращенно зовут его друзья, уж привык.«Для них это сюрприз, потому что не обычное иностранное имя. И всегда меня спрашивают, почему у тебя такое имя. Я всегда говорю: не знаю почему», – поделился эквадорец.

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Ленин Гонсалес учится на факультете ветеринарной медицины. С детства мечтал лечить животных. Тем более на домашней ферме в Эквадоре их немало.

«У папы на ферме есть коровы, лошади, собаки. У нас также есть кролики и несколько кошек», – рассказал Ленин Гонсалес.

Однокурсники Ленина уважают и уже не подшучивают. Добрый, отзывчивый, веселый. На чужбине не просто – часто общается с мамой по видеосвязи. Вот и вопрос от съемочной группы: почему родители выбрали такое имя для ребенка?

«Наша семья смотрела разные советские фильмы и сериалы. Просто понравилось имя Ленин, поэтому и выбрали его», – пояснила мать студента Нелли Гонсалес.

Кстати, Ленин для Эквадора имя не такое уж и редкое. Известный политик и некогда президент этой страны Морено тоже носит имя вождя пролетариата. А однажды наш герой Гонсалес познакомился и со Сталиным. Вместе пришли на экзамен по русскому языку. «Я был с другом. Его зовут Сталин. Мы были в международном отделе и нас спросили, как зовут. Я говорю: «Ленин». Он: «Я Сталин». И это был как сюрприз. Ленин и Сталин напротив них», – рассказал Ленин Гонсалес.