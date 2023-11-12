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“Зодиак”: жестокий американский маньяк, которого так и не удалось поймать

Никогда не узнаешь, как живут другие люди и какие тайны прячут. Миру известно о множестве серийных убийц, которые были изощрены в пытках над людьми. Некоторых из них так и не удалось поймать: преступники не оставляли даже малейшей подсказки о своей личности.

“Зодиак”: жестокий маньяк, которого так и не удалось поймать
© legion-media.ru

Один из самых жестоких и непонятных преступников – мужчина, который получил прозвище “Зодиак”. Долгое время полиция не могла выйти на след убийцы и поймать его с поличным. Но совсем недавно дело по “Зодиаку” вышло на новый уровень расследования. “Рамблер” рассказывает о самом неуловимом маньяке в истории США.

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Краткая история преступлений

На счету “Зодиака” как минимум пять убийств, совершенных в штате Калифорния в конце шестидесятых. Нападал маньяк на парочки, которые решили уединиться в отдалении от шума большого города. Убивал “Зодиак” с помощью ножа, но иногда использовал и пистолет.

Кличка “Зодиак” появилась неслучайно. Убийца отправлял в газеты письма с загадочными посланиями, которые подписывал именно этим словом. В письмах он обосновывал мотивы своих преступлений – серийный убийца говорил, что “собирает рабов”, с которыми будет существовать в загробной жизни. Он также использовал письма для озвучивания новых угроз и своих планах на последующие преступления.

“Зодиак – один из самых знаменитых убийц, существовавших за всю историю США. По мотивам его поступков было создано множество фильмов, которые отражают все зверства убийцы.

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Личность “Зодиака”

Полицейские не любят разглашать информацию о ходе расследований. Однако в октябре этого года на дело взялась группа детективов The Case Breakers, которые утверждают, что им удалось выяснить личность известного серийного убийцы.

Детективы уверены, что к преступлениям причастен Гэри Фрэнсис Пост, ветеран боевых действий. В 1959 году мужчина получил тяжелую травму головы, вследствие чего произошли изменения в его личности.

В пользу его причастности к убийствам говорит его место жительства, которые находится в непосредственной близости к местам преступлений. Предполагаемый убийца носил такой же размер обуви, который был обнаружен недалеко от мест преступлений, а также предпочитал активный отдых на природе.

К тому же, фотография Поста очень схожа с фотороботом, который был составлен выжившими жертвами. Пострадавшие отмечали шрамы на лбу у маньяка. Такие же отметины на лице были и у Гэри Поста.

Предполагаемый убийца скончался в возрасте 80 лет. А в 2016 году был арестован, так как, по слухам, столкнул свою жену с лестницы. После этого мужчину признали невменяемым.