Граф Николай: за что лишили титула самого красивого принца современности

Его называют самым красивым принцем, а теперь личность графа Николая стала еще привлекательнее для публики и СМИ, ведь сбежавший из дворца начал карьеру модели. И выглядит он куда горячее, чем Гарри или Уильям.

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Круче, чем Гарри и Меган

Пока весь мир следил за историей отказавшихся от титулов герцогов Сассекских, в Дании разворачивались не менее увлекательная история. Там права на престол и королевских привилегий лишился настоящий принц и все его дети. Произошло это не их желанию, а из-за решения королевы Маргрете II.

Неожиданно и для подданных, и для самих наследников она заявила, что освобождает от титулов своего младшего сына и его детей. Свое решение она объяснила заботой о сыне и внуках: они были последними в очереди на престол, но придерживались правил и строгих ограничений, прописанных в королевском протоколе, поэтому Маргрете II решила освободить близких от давления.

При этом принц Иоахим, его сыновья Николай, Феликс, Хенрик и 10-летняя дочь Афина перестали быть принцами и принцессами. Такое решение самого Иоахима поразило, ведь лишение титула наследника престола лишало его личной охраны, определенных отчислений из бюджета.

Но королева назвала реакцию младшего сына чрезмерной и слишком эмоциональной, она заявила, что тенденция лишения младших наследников титулов распространена в европейской монархии. Кажется, это отсылка к Гарри и Меган. Правда, они отказались от привилегий самостоятельно.

Самый красивый принц

Старший сын Иоахима, в отличие от отца, его старший сын — бывший принц, а ныне граф Николай к лишению титула отнесся спокойно. Его давно называли самым красивым принцем Европы, но пользоваться яркой внешностью для карьеры парень не мог.

Поэтому, в 23 года обретя свободу, Николай решил, что ему тесно в небольшой Дании и отправился покорять мир. Сейчас он живет в Австралии и с удовольствием фотографируется для глянцевых журналов. Агенты уверяют, что Николай станет успешной моделью, а там и до Голливуда рукой подать.

Конечно, таких успехов в карьере красавчик не достиг бы в Дании, так и оставшись седьмым в очереди на королевский престол. Остается пожелать удачи всем детям Иохима.