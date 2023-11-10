Негласные правила КГБ: о чём молчали чекисты

В КГБ существовали свои неофициальные правила, о которых не принято было говорить вслух в советских спецслужбах.

«Обмен» с МИД

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Для того чтобы избежать подозрений в семейных связях, близкие родственники не работали в одной структуре. Поэтому дети генералов предпочитали идти работать в дипломатический корпус, а отпрыски сотрудников МИД выбирали КГБ. Этот процесс обмена опытом назывался "принципом перекрёстного опыления".

При приеме на службу в Комитет государственной безопасности существовал неофициальный закон - сначала принимали детей своих сотрудников, а уже потом других кандидатов.

Место для «своих»

Официально в КГБ мог пойти работать любой гражданин СССР. Более того, руководство Советского Союза говорило о необходимости приёма в ряды Комитета выходцев из пролетарских семей.

Однако уже при распределении по направлениям ощущалось неравенство. Практически никогда детям рабочих не разрешали отправляться в капиталистические страны. Престижные направления делили между представителями золотой молодёжи из элитных семей.

По аналогичному негласному принципу сотрудникам из низов доставалась работа с большими физическими нагрузками в 7-м Управлении – наружное наблюдение.

Официально запрещено – негласно разрешено

КГБшникам запрещали прослушивать телефоны представителей аппарата партии. Но это ограничение нарушалось – прослушке подвергали тех, с кем говорил партийный функционер. Известно о существовании специального отдела, сотрудники которого распознавали голоса.

Максимальная информированность

КГБшники черпали информацию из самых разных источников. К примеру, им разрешали читать любую запрещённую литературу. Чтобы запоминать максимальное количество информации за короткий срок, будущие сотрудники Комитета изучали комплекс мнемотехнических приёмов.

Также «чекисты» собирали любую информацию о заинтересовавших органы людях – подходили абсолютно любые детали, даже клички домашних животных.

Об обстановке в Советском Союзе сотрудники КГБ узнавали не из СМИ, а из своих источников. И были информированы они едва ли не лучше партийной верхушки.

Ещё одно негласное правило: не делиться своими знаниями с кем попало, даже с некоторыми коллегами, если этого не требует служебный долг.

С террористами переговоров не ведём