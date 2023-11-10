Всемирный день молодежи: с какими проблемами сталкиваются зумеры

Каждый год, 10 ноября, миллионы молодых людей в разных уголках планеты отмечают Всемирный день молодежи. Подробнее о празднике — в материале "Рамблера".

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Международная ассоциация организаций для молодежи становится центром внутреннего демократического движения для представителей молодежи со всего мира, независимо от их религиозных убеждений, политических взглядов, а также расовой и национальной принадлежности. Целью этой новой международной организации стало содействие молодежи в развитии взаимопонимания и сотрудничества во всех сферах общественной жизни, а также борьба с социальным, национальным и расовым угнетением ради достижения мира, безопасности и защиты прав молодого поколения.

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История праздника

История Всемирного дня молодежи восходит к основанию Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 10 ноября 1945 года на Всемирной конференции молодежи в Лондоне. Эта конференция была организована Всемирным советом молодежи, созданным в период Второй мировой войны для противостояния фашизму. Участвовали представители 63 национальностей, различных религий и политических убеждений.

После образования ВФДМ последовало создание Международного союза студентов (МСС) в Праге в 1946 году. На пике своего влияния ВФДМ объединяла около 100 миллионов молодых людей из 250 организаций 115 стран.

Возрастная категория

Возрастные границы условны, и молодежь может восприниматься более широко или узко в зависимости от контекста и целей, которые преследуются в конкретной области, будь то социология, образование или государственная политика. Общепринятого и универсального стандарта нет, и в различных странах, культурах или организациях используют разные определения.

Однако часто термин "молодежь" относится к людям в возрасте от 15 до 24 лет. Например, такой диапазон установлен в Организации объединенных наций (ООН). Тем не менее в различных странах это определение может немного варьироваться.

Также в некоторых контекстах термин "молодежь" может использоваться более широко и включать в себя людей в возрасте до 30 лет. Это связано с признанием того, что период взросления и становления в обществе может продолжаться дольше.

Проблемы современной молодежи

Согласно опросу ВЦИОМ, среди проблем, которые волнуют современную молодежь по мнению россиян, на первом месте находится трудоустройство — 39%. Жилищный вопрос занял второе место — 37%. Третье место заняли трудности с получением образования (28%). В целом, ключевыми вызовами для молодежи сегодня стали проблемы самостоятельной жизни.