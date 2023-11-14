Переехавшая в Россию иностранка назвала плюсы и минусы страны

Прожившая всю жизнь в Латвии иностранка переехала в Россию и назвала плюсы и минусы нового места жительства. Своими впечатлениями от страны она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что родилась в Риге, однако ее мать и отец были москвичами. Она подчеркнула, что в Латвии столкнулась с проблемами с работой и высокими ценами на топливо и коммунальные услуги. Кроме того, девушку не устроило, что в стране активно «вытесняется все русское».

По ее словам, она переехала с семьей в Москву около шести лет назад и была приятно удивлена большим выбором вакансий для работы. К минусам России автор отнесла большое количество мигрантов, пробки и низкое качество продуктов. Плюсом же, на ее взгляд, стали разнообразные виды развлечений.

«Ритм жизни просто бешеный! Сказать честно, я долго подстраивалась под него, потому что в Латвии жизнь тихая, спокойная, размеренная», — заключила девушка.