Специальное новогоднее шоу группы «Ария» 30 декабря в Москве

Группа «АРИЯ» по старой доброй традиции под Новый год даст специальное шоу. Настала пора самого веселого и задорного арийского концерта «Новогодний огонек»!

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Только в последних числах декабря музыканты «АРИИ» позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, — ярко и талантливо!

Новогодние концерты «АРИИ» всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением. И поэтому в этом году традиционно встречаемся в «Известия Hall» на единственном концерте «АРИИ» в Москве.

До скорой встречи: 30 декабря 2023г. «Известия Hall» (Москва)

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