Кем был Татищев — один из основателей Екатеринбурга

Город Екатеринбург, славный 300-летний юбилей которого мы отмечаем 18 ноября этого года, был основан в период мощного цивилизационного рывка Российской империи. Затеянные Петром Великим реформы имели целью освоение технологических достижений западного мира.

Однако о воспринятии системы управления обществом, обеспечившей Европе ускоренное развитие, речи не шло.

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Тем не менее, согласно расхожей фразе, Петр I хотел воспитать мастеров, а воспитал декабристов, невольно привнеся в российское общество ценности и образ мышления европейцев.

Одним из воспитанников Петра, которого в некотором смысле можно считать предтечей вольнолюбивых дворян и разночинцев XIX века, можно считать одного из основателей Екатеринбурга Василия Никитовича Татищева. Его служение на поприще государственного строительства, права и исторической науки все еще не нашло достойного признания.

На "ты" с Петром

Фигура Василия Никитовича Татищева (1686-1750), его достижения, знания и суждения всегда вызывали споры как при жизни, так и позже, поскольку он был одним из тех, о ком в народе говорят, что им "больше всех нужно". На протяжении минувших 300 лет Татищева, как и других неудобных людей, то превозносили, то предавали забвению.

Российская Газета

Татищев продолжал строить города: после Перми и Екатеринбурга уже при Анне заложил Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти)

Спорить Василий Никитович любил, и сам всегда, независимо от персоны, мог говорить то, что думает в конкретной ситуации. За что его и любили, и били, но современники знали про эту черту характера и с ней считались. Он был "птенцом гнезда Петрова" - соратником и близким Петру I человеком, был с ним на "ты" и тем самым мог высказывать позиции и суждения, не совпадающие с мнением царя, а тем более окружающих.

Татищев участвовал в различных военных кампаниях, в том числе в знаменитой Полтавской битве 1709 г., где был ранен.

С 1712 по 1716 гг. он обучался за рубежом: изучал языки, горное дело, строительные и инженерные науки, историю, государственное устройство. Право Василий Никитович не изучал, но интересовался, как регулируются те или иные вопросы жизни людей за рубежом и как это делалось в России в прежние времена.

Талант, а впоследствии и мудрость Татищева всякий раз раскрывались по-новому, в зависимости от порученного ему дела и складывающихся обстоятельств. Он как невероятно ответственный деятель принимался за проблемы не только в рамках указаний, но и комплексно решал попутные недоразумения и задачи, как на злобу дня, так и глядя далеко вперед.

В 1719 году Татищев написал императору записку, где кроме прочего предложил упорядочить, как бы сейчас сказали, земельное законодательство и картографию. Он предложил урегулировать оборот земли, систему землеустройства и изменить подать с подворной на подушную, что позднее и было сделано.

Однако император отправил Василия Никитовича заниматься горным делом на Урал, где один за другим стали возникать заводы и города. В 1723 году голландский инженер и соратник Петра де Геннин поддержал Татищева в строительстве завода-крепости и заручился письменной поддержкой Екатерины в присвоении ее имени новому городу.

Тайный Верховный Совет

В 1725 году после смерти первого императора при отсутствии определенности в престолонаследии Татищев активно поддержал восшествие на престол Екатерины I на том основании, что она была коронована Петром.

Ее власть была недолгой, так же как и правление Петра II, внука первого императора: первая царствовала, но не управляла, второй был скорее объектом, а не субъектом управления - малолетним и взбалмошным императором, неожиданно для всех умершим от простуды в 14 лет.

В отсутствие нормативного акта о престолонаследии вопрос о троне в борьбе близких к престолу знатных группировок решался с помощью гвардии. Василий Никитович был на стороне тех, кто предлагал ограничить власть самодержца путем обязательного согласования ряда важнейших государственных вопросов с Верховным Советом или Сенатом. Это была первая попытка элиты ограничить власть самодержца с претензией на переход к конституционной монархии. Так что Татищева можно назвать одним из первых конституционалистов в России.

Российская Газета

"Тронный" выбор пал на Анну, дочь родного брата Петра Ивана. Анна Ивановна (Иоанновна) подписала Кондиции - договор об ограничении власти самодержца, составленный при участии Татищева. Однако затем она передумала и публично разорвала важный документ, который, полагаем, мог стать мощным толчком для развития системы управления государством. Русская "Хартия вольностей" не прижилась на территории империи. Да и как ей было прижиться, если никто, кроме подписантов, не знал о ее содержании.

До сих пор некоторые историки хвалят Анну за это "мудрое" решение. Между тем вместо хотя бы формального разделения власти в империи был развязан террор, вошедший в летопись под названием "бироновщина".

Василий Никитович не стал жертвой карательной политики, он был слишком известен и деятелен, продолжал заниматься промышленностью, строить города: после Перми и Екатеринбурга уже при Анне заложил Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти).

Елизавета, дочь Петра, захватила власть в 1741 году, и также не преследовала Татищева. Вместе с тем клеймо нелюбви к абсолютной власти навсегда осталось на Василии Никитовиче.

Публично расследование против разработчиков Кондиций не производилось, однако известно, что стало с Тайным Верховным Советом: Совет распустили, многих членов репрессировали. Но это было еще при Анне. Елизавета, как известно, не подписала ни одного смертного приговора.

Уход в историю

Императрица отправила Василия Никитовича в отставку, что, на наш взгляд, дало дополнительную возможность Татищеву раскрыться с новой стороны. Он стал историком Руси и России, в том числе историком государства и права.

Задолго до Н.М. Карамзина Татищев написал "Историю России" в трех томах. Он нашел и открыл, скорее для потомков, нежели для современников, первый Свод русских законов - "Русскую правду", утвержденную в 1016 году князем Ярославом Мудрым.

Российская Газета

Напомним, что князь Ярослав Мудрый (978-1054) во избежание нового насилия и братоубийства решил воспользоваться другим известным к тому времени инструментом укрепления государственности - правом. Подготовленный и утвержденный Ярославом в 1016 году свод законов - "Русская правда" - представлял собой правила для разных сфер жизни.

Источниками "Русской правды" были правовые обычаи, судебная практика и церковные уставы (христианские нормы).

Татищев открыл этот памятник древнейшего русского права в Новгородской летописи. Василий Никитович оценил его важность, выписал из летописи, перевел, снабдил примечаниями и представил в 1738 году в Академию наук.

Там "Русская правда"оставалась без движения еще в течение 30 лет, и только Август Шлецер отдал ей должное и впервые напечатал в 1767 году. С этого времени она сделалась предметом изучения.

Потомки благодарны Татищеву и за возвращение из небытия Судебника Ивана Грозного, принятого Стоглавым собором в 1551 году.

Судебник регулировал не только судебные вопросы, но и устанавливал другие важные для государства и подданных правила. Царь Иван IV предложил его на рассмотрение и утверждение: "Прочтите и разсудите... Аще достойно сие дело, на святем Соборе утвердити, и вечное благословение улучих подписати, на Судебнике и на уставной грамоте..." Подлинник Судебника, подписанный членами собора, должен был храниться "в казне" (где хранились тогда вообще государственные акты, аналог современного архива).

Российская Газета

Как и "Русская правда", и многие другие документы, Судебник был забыт и утрачен. Василий Никитович нашел по упоминаниям один документ, затем другой. Сличив их, он собрал дополнительные документы и статьи, присоединил свои примечания и в таком виде сдал рукопись в Академию наук, но лишь в 1768 году в печати появился этот исторический документ. С тех пор Судебник изучается студентами, анализируется историками.

"Русская правда" и "Судебник" были опубликованы уже после смерти Татищева, впрочем, и его "История России" стала более доступна лишь после его ухода.

Правовые документы являются наиболее объективными и убедительными свидетельствами непрерывного исторического процесса, не позволяющими искажать истину в угоду политической конъюнктуре.

Татищев умер в 1750 году в подмосковном селе Болдино. Сегодня благодаря властям Свердловской и Московской областей появилась благоустроенная "тропа" к могиле Татищева, его усадьба при содействии Военно-исторического общества реставрируется, и в ближайшее время интересующимся можно будет посмотреть, где работал великий русский человек В.Н. Татищев.