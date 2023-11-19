Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо одержала победу На 72-м международном конкурсе "Мисс Вселенная". Об этом пишет ТАСС.

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Финал конкурса прошел вечером 18 ноября в Сальвадоре. Титул "вице-мисс" получила 27-летняя Аннтония Порсильд из Таиланда. "Мисс Австралия" Морайя Вилсон заняла третье место.

Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" представила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Специально для нее по мотивам русских сказок был создан национальный костюм "Царевна-Лебедь".