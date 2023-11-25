Почему Гарри Гудини пристрастился к экстрасенсорике и как сложилась его карьера

Кто в детстве не любил фокусы? Да и во взрослом возрасте многие до сих пор любят посмотреть на выступления иллюзионистов, которые творят настоящие чудеса на сцене.

Миру известно о многих фокусниках, но, пожалуй, самый знаменитый из них – Гарри Гудини. “Рамблер” рассказывает о жизни именитого иллюзиониста.

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Первое признание

Гарри Гудини сыскал славу в 1899 году, когда активно демонстрировал трюки с наручниками на лучших площадках водевилей. Впоследствии он начал выступать в других городах США, постепенно обучаясь новым фокусам и демонстрируя их публике. В его программе было несколько трюков, которые особенно нравились зрителям: избавление от наручников и побег из гроба, ящиков и смертельных гвоздей.

Впоследствии о таланте Гарри Гудини узнали по всему миру. Он начал выступать в Европе. Не раз его арестовывала полиция, но фокусник всегда находил способы сбежать. Он часто просил стражей порядка проверить реквизит для выступлений, чтобы публика убедилась, что он настоящий.

Гарри Гудини умел мастерски снимать с себя одежду и прятать ее в складке кожи на ноге. В 1908 году фокусник изобрел новый трюк, который имел особый успех. Гудини запирался в большой таре, заполненной водой, а потом выбирался из него живым и невредимым. На этот фокус у иллюзиониста уходило порядка трех минут.

Новый виток в творчестве

После смерти матери в 1913 году Гудини увлекся экстрасенсорикой. Увлечение потусторонним миром привело его к знакомству с Артуром Конаном Дойлом, однако дружбе было не суждено продлиться долго.

Гудини был слабее Дойла. Он разоблачал экстрасенсов, которые притворялись, что умеют общаться с духами. Конан Дойл не так давно потерял сына, и Гудини чувствовал, что его друг слишком расстроен, чтобы быть в здравом уме. Это и послужило концу их дружбы.

Смерть

Когда Гудини отдыхал за кулисами, он часто приглашал студентов. Иллюзионист исполнял трюк — просил одного из присутствующих ударить его в живот. В тот день удар произошел значительно раньше, чем фокусник смог подготовиться к нему. В результате у Гудини разорвался аппендицит, другие внутренние органы тоже были повреждены. Однако фокусник лечиться не хотел, из-за чего в течение последующих двух дней образовалась инфекция.